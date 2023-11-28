ما هي الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد؟

تعد الخدمات اللوجستية ضرورية لوصول البضائع إلى المستهلكين بأسرع وأسهل طريقة ممكنة. تساعد الإدارة الخدمات اللوجستية الفعالة لسلسلة التوريد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر العمليات التجارية. من خلال تحسين كل جزء من أجزاء سلسلة التوريد، بما في ذلك تخطيط الطلب ومسارات النقل ومستويات المخزون وأوقات التسليم، يمكن للشركات توفير المال والوقت.

يمكن أن تساعد الخدمات اللوجستية أيضا في الحفاظ على رضا العملاء من خلال ضمان تلقي العملاء لطلباتهم متى وأينما يتوقعونها. ويمكن لهذه الفوائد مجتمعة أن تساعد في تعزيز الميزة التنافسية. تسمح الخدمات اللوجستية المدارة بشكل جيد للشركات بالاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، وتقديم شروط تسليم أفضل، والتعامل مع الاضطرابات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.

إن شبكة سلسلة التوريد المُدارة جيدًا تعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين والأطراف المعنية. بالنسبة إلى العملاء، تعني الخدمات اللوجستية الفعّالة التسليم في الوقت المناسب وتنفيذ الطلبات بدقة، وكل ذلك يؤدي إلى تجربة تسوق إيجابية. يستفيد العملاء أيضًا من "الخدمات اللوجستية العكسية" المُدارة جيدًا، أو حركة البضائع من العملاء عائدةً إلى نقطة منشئها، سواء كانت مرتجعات بيع بالتجزئة أو لإعادة التدوير والتخلص منها.

يمكن أن تكون الخدمات اللوجستية المدارة بشكل جيد بمثابة نعمة لتجار التجزئة وتجار الجملة. تقلل الإدارة الفعالة للمخزون من تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتقلل الإدارة الفعالة للنقل من نفقات الشحن، مما يحسن الربحية الإجمالية.