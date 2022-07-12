ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد؟

إدارة سلسلة التوريد (SCM) هي تنسيق تدفق الإنتاج الكامل للأعمال، بدءًا من توريد المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي.
سلسلة التوريد العالمية هي شبكة معقدة تضم الموردين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة والعملاء. يتمثل دور إدارة سلسلة التوريد (SCM) الفعالة في تحسين هذه الشبكة لضمان وصول كل شيء إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك—وبأكبر قدر ممكن من السلاسة. ويشمل ذلك الحصول على العناصر اللازمة، وتصنيع المنتج، وتخزينه، ونقله وإيصاله إلى العملاء.
كما تتضمن إدارة سلسلة التوريد أيضًا التنسيق بين الشركاء الخارجيين وكلاً من إدارة الموارد الداخلية وإدارة العمليات. ووفقًا لمجلس محترفي إدارة سلاسل التوريد (CSCMP)، "تدمج إدارة سلسلة التوريد في جوهرها إدارة العرض والطلب داخل الشركات وعبرها."1
يستعرض هذا الدليل الطرق التي تساعد الشركات على زيادة الرؤية والذكاء والرشاقة في سلسلة التوريد.
تقلل الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد من التكاليف والهدر والوقت في دورة الإنتاج. فهي تؤثر بشكل مباشر في الربحية وتسمح للشركات باكتساب ميزة تنافسية في السوق العالمية اليوم. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن المؤسسات التي لديها قدرات متقدمة في إدارة سلسلة التوريد كانت أكثر ربحية بنسبة 23% عن نظيراتها.2
تساعد إدارة سلسلة التوريد أيضًا الشركات على توقع المخاطر والتخفيف من حدتها (مثل اضطرابات سلسلة التوريد) وتتبع الامتثال للوائح والمعايير. من خلال المساعدة في وصول المنتجات في الوقت المحدد وبحالة جيدة، يمكن لإدارة سلسلة التوريد تحسين رضا العملاء وولائهم.
تتجلى أهمية إدارة سلسلة التوريد أيضاً في ظل الوعي المتزايد بتغير المناخ. يمكن أن تساعد إدارة سلسلة التوريد المستدامة الشركات على الحد من انبعاثات الكربون وتأثيرها على البيئة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وإدارة الطاقة وتقليل النفايات.
تتكون إدارة سلسلة التوريد من عدة عناصر رئيسية، بما في ذلك:
يتضمن التخطيط التنبؤ بالطلب وترتيب الإنتاج وإدارة مستويات المخزون لضمان جاهزية المنتجات المناسبة لتلبية طلب العملاء. كما أنه يتضمن أيضًا وضع إستراتيجية شاملة لإدارة سلسلة التوريد من خلال تحديد المقاييس لقياس مدى كفاءة سلسلة التوريد وفعاليتها وتلبيتها لأهداف الشركة. ويشمل التكيّف مع احتياجات المنتجات الجديدة.
يتضمن التوريد تحديد المزودين الذين يجب العمل معهم، والتفاوض على العقود وإدارة علاقات الموردين لضمان الحصول على عملية توريد موثوقة للمواد الخام والمكونات. يتضمن العمل تقديم الطلبات واستلامها وإدارة المخزون وتفويض عمليات الدفع الخاصة بالموردين.
يتضمن التصنيع تنظيم عمليات سلسلة التوريد اللازمة لقبول المواد الخام وتصميم وإنتاج المنتج والتعامل مع مراقبة الجودة.
يتضمن التسليم نقل وتوزيع المنتجات النهائية لتلبية احتياجات العملاء. ويشمل إدارة مراكز التوزيع والمستودعات واستيفاء الطلبات والخدمات اللوجستية.
ينطوي التعامل مع المرتجعات على إنشاء شبكة أو عملية لاستعادة المنتجات المعيبة أو الزائدة أو التي انتهت دورة حياتها. ويشمل ذلك إدارة الخدمات اللوجستية العكسية ورضا العملاء، بالإضافة إلى التخلص النهائي من المنتج.
هناك العديد من الأساليب الاستراتيجية لإدارة سلسلة التوريد. يمكن للشركات اتباع خطط استراتيجية مختلفة بناءً على احتياجاتها وميزانياتها وأهدافها وأولوياتها طويلة الأجل.
يركز هذا النهج على التخلص من الهدر بجميع أشكاله، بما في ذلك المخزون الزائد والنقل غير الضروري والعمليات غير الفعالة. الهدف هو إنشاء سلسلة توريد مبسّطة ومنخفضة التكلفة.
يؤكد هذا النهج على الاستجابة السريعة للتغيرات في طلب العملاء وظروف السوق. وغالبًا ما ينطوي ذلك على ممارسات مثل إنتاج الدفعات السريعة والتعويض السريع وعقود الموردين المرنة.
هذا النهج قائم على البيانات ويهدف إلى القضاء على العيوب وتقليل التباين في عمليات سلسلة التوريد. ويستخدم الأساليب الإحصائية لتحديد أسباب الأخطاء وإزالتها وتقليل التباين في عمليات التصنيع وعمليات الأعمال.
يركز هذا النهج على تحسين الجودة في جميع مراحل سلسلة التوريد، بهدف زيادة رضا العملاء. وهو ينطوي على جهود التحسين المستمر وغالباً ما يتضمن ممارسات مثل إدارة جودة الموردين وتوحيد معايير العمليات.
يركز هذا النهج على بناء سلسلة توريد يمكنها تحمل الاضطرابات والتكيف مع الظروف المتغيرة. ويركز على تحديد المخاطر المحتملة في سلسلة التوريد وتطوير استراتيجيات للتخفيف من حدتها. قد تشمل هذه الاستراتيجيات تنويع الموردين ووضع خطط طوارئ والاستثمار في أدوات رؤية سلسلة التوريد.
يركز هذا النهج على تقليل الأثر البيئي لسلسلة التوريد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. يمكن أن يشمل ممارسات مثل المشتريات المستدامة والمشاركة في الاقتصاد الدائري.
ويستخدم هذا النهج تقنيات مثل الذكاء الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وإنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة لتعزيز مختلف جوانب إدارة سلسلة التوريدات، بما في ذلك التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية.
يلعب مديرو سلسلة التوريد دورًا حساسًا في الحفاظ على التشغيل المتناغم لسلسلة التوريد. وهم مسؤولون عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدفق الكفء والفعال للسلع والخدمات والمعلومات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك.
يميل المحترفون في هذا النوع من العمل الإداري إلى التعامل مع تحديات مختلفة، بما في ذلك التعقيد المتزايد لشبكات سلسلة التوريد العالمية وتزايد عدد المخاطر والاضطرابات. قد يقوم الأشخاص في هذا المسار الوظيفي أيضًا بمواءمة استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بالشركة لتحقيق أهداف الاستدامة.
تواجه العديد من الشركات نقصًا في المواهب المتخصصة في مجال إدارة سلسلة التوريد (SCM) مع تزايد الطلب على العمال المهرة. فعلى سبيل المثال، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تزداد الحاجة إلى خبراء الخدمات اللوجستية بنسبة 18% بحلول عام 2032—أي أكثر من خمسة أضعاف معدل النمو المتوقع لجميع المهن.3
يجب أن يتمتع مديرو سلسلة التوريد بفهم عميق لجميع أجزاء سلسلة التوريد ومهارات تحليلية قوية وكذلك مهارات حل المشكلات. وقد يكتسبون هذه الخبرة في مجال إدارة سلسلة التوريد من خلال الشهادات الجامعية (بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال أو درجة البكالوريوس)، والبرامج المعتمدة بشهادات والخبرة في المجال. تشمل مجالات المعرفة الماهرة إدارة المشاريع، وإدارة الخدمات اللوجستية، والمشتريات، والتوريد الاستراتيجي، وإدارة المخزون، وتخطيط الطلب أو التنبؤ به، إلى جانب إدارة العمليات، والتحليلات، وإدارة علاقات الموردين.
ظهر مفهوم إدارة سلسلة التوريد في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن جذوره تعود إلى إنشاء خطوط التجميع في أوائل القرن العشرين. في البداية، ركزت إدارة سلسلة التوريد على تحسين كفاءة التصنيع وتقليل مستويات المخزون. ومع ذلك، مع ظهور العولمة والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطورت سلسلة التوريد المعروفة اليوم إلى شبكات معقدة تمتد عبر الدول والقارات.
أدى ازدهار التجارة الإلكترونية إلى تغيير ديناميكيات إدارة سلسلة التوريد. على مر السنين، تحوّل التركيز من النماذج التقليدية التي تركز على البيع بالتجزئة إلى النماذج التي تستهدف المستهلك مباشرةً. ويتطلب هذا التحول مزيدًا من التعقيدات والتركيبات وسلاسل التوريد الرشيقة للتعامل مع عمليات التسليم الأصغر حجمًا والأكثر تكرارًا، والتي غالبًا ما تكون على نطاق عالمي.
تسلط الاضطرابات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، الضوء على أهمية إدارة المخاطر والمرونة. ونتيجة لذلك، تعمل الشركات على تنويع قاعدة الموردين وزيادة المخزون الاحتياطي والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الرؤية والاستجابة. وعلى الرغم من أن العولمة قد وسعت نطاق التوريد عبر الحدود، إلا أن هناك أيضًا تحولًا نحو التوطين المحلي استجابةً للتوترات التجارية وارتفاع تكاليف النقل والحاجة إلى أوقات تسليم أسرع.
يؤدي التكامل مع التقنيات الجديدة إلى تغيير الطريقة التي تدير بها الشركات سلسلة التوريد الخاصة بها.
أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ثورة في التنبؤ بالطلب، مما أتاح للشركات التنبؤ بالمبيعات بدقة أكبر وتعديل إنتاجها ومستويات المخزون وإستراتيجيات التسعير وفقًا لذلك. يمكن للمساعدين الافتراضيين وروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط التفاعلات لتحسين تجربة العملاء. تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل البيانات المجمّعة عبر سلسلة التوريد لتحديد الاختناقات وتحسين المسارات وتحسين الرؤية الكلية.
تقوم أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مثل أجهزة الاستشعار وعلامات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، بجمع البيانات في الوقت الفعلي عن مستويات المخزون وتتبع الشحنات ومستوى أداء الأصول. كما أصبحت المستودعات الذكية التي تدعم إنترنت الأشياء (IOT) أكثر شيوعًا؛ فهي توفر أنظمة التخزين والاسترداد المؤتمتة والالتقاط بالروبوتات والطائرات بدون طيار لإدارة المخزون.
إنترنت الأشياء (IOT) هو أيضًا جزء لا يتجزأ من ظهور Industry 4.0، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التحول الرقمي للتصنيع. تتضمن Industry 4.0 تكنولوجيا جديدة مثل الأنظمة الفعلية الرقمية والواقع المعزز والحوسبة السحابية وتحليل البيانات المتقدم. يعمل التشغيل الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد على تبسيط عمليات الإنتاج والتخزين، مما يقلل من زمن التسليم والتكاليف. تتيح قدرات Industry 4.0 إمكانية اتخاذ القرارات بسرعة أكبر والأتمتة والتخصيص على مستويات جديدة.
تعمل تقنية سلسلة الكتل على تعزيز شفافية سلسلة التوريد وإمكانية التتبع والأمن. من خلال إنشاء دفتر أستاذ لا مركزي غير قابل للتغيير للمعاملات، يمكن أن تساعد سلسلة الكتل على منع التزوير وتحسين سلامة المنتجات وتبسيط عمليات الامتثال.
تسمح تقنيات مثل الجيل الخامس (5G) بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يدعم نشر أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) الأكثر تقدمًا وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي. كما أن المركبات ذاتية القيادة، مثل الشاحنات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، ستصبح أكثر انتشارًا، مما يقلل من تكاليف النقل ويحسن من أوقات التسليم. على الرغم من أن حوسبة Quantum لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها تعمل على تشكيل مستقبل إدارة سلسلة التوريد من خلال حل المشاكل المعقدة وتمكين عمليات محاكاة وتخطيط السيناريوهات بشكل أكثر دقة.
تظهر مجموعة من منتجات برامج إدارة سلسلة التوريد لدعم محترفي سلسلة التوريد. تتضمن خيارات البرامج هذه ما يلي:
تعمل هذه الأدوات على تبسيط وأتمتة العمليات مثل المشتريات والإنتاج والخدمات اللوجستية والمبيعات، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. على سبيل المثال، توفر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) رؤية في الوقت الفعلي لعمليات سلسلة التوريد، مما يتيح سرعة اتخاذ القرار والتحسين. وبالمثل، تساعد أنظمة إدارة المستودعات (WMS) وأنظمة إدارة النقل (TMS) في إدارة عمليات المستودعات والنقل والتحكم فيها.
IBM Planning Analytics يساعد المؤسسات على تحقيق رؤية شاملة حول سلسلة التوريد من أجل تحقيق الربحية المثلى.
لا يكفي التحول التقليدي لحل اضطرابات سلسلة التوريد لديك. استفِد من مزايا الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها.
تستخدم خدمات IBM الاستشارية لسلسلة التوريد التقنيات الرائدة في السوق وقدرات الذكاء الاصطناعي لتجهيز شركتك لمستقبل العمل.
يُعرف برج مراقبة سلسلة التوريد تقليديًا على أنه لوحة معلومات متصلة ومخصصة للبيانات ومقاييس الأعمال الرئيسية والأحداث عبر سلسلة التوريد.
إدارة الطلبات هي تتبع الطلبات من البداية إلى الشحن، وإدارة الأشخاص والعمليات والبيانات المرتبطة بالطلب أثناء تنقلها خلال دورة حياته.
إدارة المخزون، وهي عنصر حساس من عناصر سلسلة التوريد، تتبع المخزون من المصنعين إلى المستودعات ومن هذه المرافق إلى نقاط البيع.
تهدف إدارة سلسلة التوريد المستدامة إلى تقليل أي آثار سلبية لعمليات الأعمال على البيئة والمجتمع مع ضمان الكفاءة والموثوقية.
تساعدك تحليلات سلسلة التوريد على فهم الكميات الهائلة من البيانات التي تولدها سلسلة التوريد من خلال الكشف عن الأنماط وتوليد الرؤى.
يستفيد تحسين سلسلة التوريد من التكنولوجيا والموارد مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لزيادة الكفاءة والأداء في شبكة التوريد.
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1 "تعريفات ومسرد مصطلحات إدارة سلسلة التوريد CSCMP، "مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد، يوليو 2024.
2 "المحطة التالية، الجيل التالي" ، Accenture، يوليو 2024.
3 "دليل التوقعات المهنية: اللوجستيون"، مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، 17 أبريل 2024.