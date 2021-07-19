ما المقصود بتحسين سلسلة التوريد؟

في عالم ما قبل Amazon، ركز تحسين سلسلة التوريد على الاستثمارات في مرحلة التصميم. مثل كيفية الحصول على أقل تكاليف للنقل بالشاحنات، ومكان المستودع، وكيفية ضمان وجود المخزون في المكان المناسب في الوقت المناسب.وقد نجح هذا الأمر لأن العالم كان يتحرك بوتيرة أبطأ، وكان التغيير سهلاً. خلقت التقنيات الناشئة – الذكاء الاصطناعي (AI) والسحابة و سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IoT)– مشهدًا مختلفًا. لقد تطورت طلبات العملاء. قضايا الاستدامة بالغة الأهمية. تحتاج سلاسل التوريد إلى إجابات في الوقت الفعلي.

نحن نعيش اليوم في شبكة عالمية متزايدة التعقيد تتسارع فيها وتيرة الأحداث. حالات استثناء حركة المرور والكوارث الطبيعية وشكاوى العملاء التي تؤدي إلى مشكلات في السمعة وغيرها. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين. كيف تدير هذه الحالة؟كيف يمكنك تمكين عملية اتخاذ القرار عبر سلسلة التوريد؟ مهما كانت جودة التخطيط، يمكن أن يكون التنبؤ خاطئًا.

يساعد تحسين سلسلة التوريد على التزام سلاسل التوريد بالموعد المحدد — حتى عندما تصبح الظروف أقل من المثالية. كما هو الحال عندما تكون هناك اضطرابات غير متوقعة في إمدادات العمالة المحلية، أو عندما تؤثر الأحداث الجوية المتطرفة على التوزيع، أو عندما تجبر أزمة طبية وشيكة شركة ما على إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع الأعمال التجارية على مستوى العالم. يساعد تحسين سلسلة التوريد في الحفاظ على ثبات عملياتك التشغيلية، على الرغم من الاضطرابات المحتملة.

تحسين سلسلة التوريد اليوم يستخدم التكنولوجيا لتوفير إدارة استثناءات فائقة.إنها مفتاح الحفاظ على قدرتك التنافسية.تتمتع الشركات برؤية أفضل عبر سلسلة التوريد، وقدرات أفضل على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي – ليس فقط عبر مؤسستهم الخاصة، ولكن عبر النظام البنائي لشركاء الأعمال بأكمله.

من العوامل الأخرى في تطور تحسين سلسلة التوريد هو هذا التوجه نحو شبكات الأعمال. يمكن وصف هذه الشبكات بأنها مجتمعات من الشركاء التجاريين الذين يعملون ويتواصلون بشأن العمليات التجارية التي تمتد عبر مؤسسات متعددة، مع تركيز مشترك وشامل من البداية إلى النهاية.⁵ تُسهم شبكات الأعمال متعددة المؤسسات (MEBN) في تحسين العمليات التجارية من خلال التعاون في الوقت الحقيقي.