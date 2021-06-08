ما المقصود بإدارة الطلبات؟

إدارة الطلبات هي تتبع الأوامر منذ البداية وحتى تلبيتها، وإدارة الأشخاص والعمليات والبيانات المرتبطة بالطلب.
"نظام إدارة الطلبات (OMS) هو وسيلة رقمية لإدارة دورة حياة الطلب.¹ يتتبع جميع المعلومات والعمليات، بما في ذلك إدخال الطلب، وإدارة المخزون، والتنفيذ، وخدمة ما بعد البيع. يوفر نظام إدارة الطلبات رؤية واضحة لكل من الشركة والمشتري. يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى شبه فورية حول المخزون، ويمكن للعملاء التحقق من موعد وصول الطلب.
يقوم العميل بتقديم الطلب عبر نموذج آلي. يقوم أحد أعضاء فريق المبيعات بفحص التفاصيل وتأكيد الطلب.
يقوم موظف المستودع بتأكيد تفاصيل الشحن وإنشاء فاتورة وتنفيذ الطلب —الاستلام والتعبئة والشحن.
تتم مراقبة مستويات المخزون مع تقلبها وفقًا لمتطلبات العمل.
تلامس إدارة الطلبات فعليًا كل نظام وعملية في سلسلة التوريد. لم تعد معظم الشركات تحتفظ بإدارة الطلبات داخل مؤسستها. بل إنها تشرك العديد من الشركاء، مثل موردي قطع الغيار والمكونات، وخدمات التجميع والتعبئة، أو مراكز التوزيع — مما يجعل من السهل فقدان الرؤية والتحكم في الطلب. وينتج عن ذلك عمليات يدوية مكلفة لإكمال وتسليم الطلب دون أخطاء.
يمكن أن يساعد نظام إدارة الطلبات في التحكم في التكاليف وتحقيق الإيرادات من خلال أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء.
خارجياً، لإدارة الطلبات تأثير مباشر على كيفية تصور العميل لشركة أو علامة تجارية. في بيئة القنوات المتعددة، يتوقع العملاء تجربة سلسة. يمكن للعميل أن يقدم الطلب عبر الإنترنت ولكن لديه أسئلة ويُكمل الطلب من خلال مركز الاتصالات. بينما يجري تنفيذ الطلب، يتوقع العميل رؤية تحديثات مثل رسائل البريد الإلكتروني على طول الطريق. إذا كانت هناك مشكلة، فقد يريدون إرجاع العنصر من خلال قناة فعلية مثل المتجر.
تمثل كل نقطة في رحلة العميل فرصة لتقديم تجربة عملاء رائعة وتعزيز الاحتفاظ بهم والإيرادات. كما توفر الرحلة متعددة القنوات فرصًا لتقديم توصيات بالبيع الإضافي والبيع المتبادل وزيادة الإيرادات.
عرض سلسلة التوريد بأكملها وعزل الأحداث لتوقع المشاكل وتطوير عمليات أكثر كفاءة.
ضبط عمليات إدارة الطلبات لتتوافق مع قواعد العمل وأهداف الأداء للمؤسسة.
قسّم الأوامر أو الأحداث إلى بنود عمل فريدة يمكن توجيهها إلى الأنظمة أو الموارد المناسبة.
احصل على رؤية موحدة للمخزون، واطلع على الموجود في المخزون، وقيد النقل، ومستويات الطلب الحالية — مما يقلل الحاجة إلى تسريع الشحنات أو الاحتفاظ بمخزون أمان مفرط.
مطابقة التزامات التسليم مع المخزون والموارد والمهارات؛ والسماح بمعالجة طلبات الخدمة بكفاءة أكبر.
امنح الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء رؤية للعميل، والمخزون الداخلي، والموارد حتى يتمكنوا من إجراء المعاملات بكفاءة أكبر.
حلل البيانات وقدّم خيارات تأخذ في الاعتبار كيف وأين يرغب العملاء في شحن الطلبات، والوقت المستغرق للتسليم، والتكلفة.
يمكن أن تصبح إدارة الطلبات معقدة بسرعة، خاصة عند أخذ كميات كبيرة أو قنوات مبيعات وتوزيع متعددة في الاعتبار. وتزيد هذه الاتجاهات من التعقيد:
تطورت أنظمة إدارة الطلبات (OMSs) المحوسبة للتعامل مع هذا التعقيد المتزايد والمساعدة في معالجة الطلبات بكفاءة وربحية أكبر.
في صميم نظام إدارة الطلبات (OMS) تكمن قدرة إدارة الطلبات الموزعة (DOM)، وهي برمجية تمكن نظام إدارة الطلبات من توجيه الطلبات بذكاء إلى الوجهات أو الموارد المثلى للتنفيذ. تعتبر إدارة الطلبات الموزعة حاسمة لإدارة العمليات التجارية المرتبطة بالطلب وتساعد في تقديم تجربة عملاء سلسة عبر القنوات.
استخدم حاسبة مزايا إدارة الطلبات، والتي يمكن أن تقدم تقديرًا لمزايا هامش الربح الإجمالي الإضافية المحتملة من تطبيق إمكانات القنوات الشاملة مثل الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)، والشراء عبر الإنترنت والإرجاع إلى المتجر (BORIS)، والشحن من المتجر.
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1 "What is an OMS and Why Do I Need One? ", George Kokoris, Supply Chain 24/7, 28 June 2018