ما المقصود بإدارة الطلبات؟

تلامس إدارة الطلبات فعليًا كل نظام وعملية في سلسلة التوريد. لم تعد معظم الشركات تحتفظ بإدارة الطلبات داخل مؤسستها. بل إنها تشرك العديد من الشركاء، مثل موردي قطع الغيار والمكونات، وخدمات التجميع والتعبئة، أو مراكز التوزيع — مما يجعل من السهل فقدان الرؤية والتحكم في الطلب. وينتج عن ذلك عمليات يدوية مكلفة لإكمال وتسليم الطلب دون أخطاء.

يمكن أن يساعد نظام إدارة الطلبات في التحكم في التكاليف وتحقيق الإيرادات من خلال أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء.



خارجياً، لإدارة الطلبات تأثير مباشر على كيفية تصور العميل لشركة أو علامة تجارية. في بيئة القنوات المتعددة، يتوقع العملاء تجربة سلسة. يمكن للعميل أن يقدم الطلب عبر الإنترنت ولكن لديه أسئلة ويُكمل الطلب من خلال مركز الاتصالات. بينما يجري تنفيذ الطلب، يتوقع العميل رؤية تحديثات مثل رسائل البريد الإلكتروني على طول الطريق. إذا كانت هناك مشكلة، فقد يريدون إرجاع العنصر من خلال قناة فعلية مثل المتجر.

تمثل كل نقطة في رحلة العميل فرصة لتقديم تجربة عملاء رائعة وتعزيز الاحتفاظ بهم والإيرادات. كما توفر الرحلة متعددة القنوات فرصًا لتقديم توصيات بالبيع الإضافي والبيع المتبادل وزيادة الإيرادات.