حلول سلسلة التوريد

من خلال نشر سلسلة توريد مبتكرة، تقدم ®IBM مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات من الجيل التالي لتلبية احتياجات إدارة سلسلة التوريد لديك، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز ميزتك التنافسية. حلولنا المتطوّرة تجعل سلسلة التوريد الخاصة بك أكثر ذكاء ومرونة واستدامة، حيث تشمل اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تبادل بيانات شركاء سلسلة التوريد، وإدارة المشتريات والمخزون، والمرونة والرؤية الشاملة، والشفافية والتنظيم، وتحسين تنفيذ الطلبات عبر القنوات المتعددة بذكاء.