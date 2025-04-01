IBM Sterling B2B Integrator
دعم ما يصل إلى 10 ملايين معاملة يوميًا من خلال أتمتة العمليات بين الشركات وتوحيدها
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رسم توضيحي مع مجموعة من الصور التوضيحية لشخص يحمل جهازًا لوحيًا وأيقونات تنظيمية متصلة
بوابة موحَّدة لتبسيط المعاملات بين الشركات

يبسط IBM Sterling® B2B Integrator العمليات المعقدة بين الشركات وعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) عبر مجتمعات الشركاء من خلال بوابة موحَّدة. حيث تتصف هذه المنصة بالمرونة والتوفر في مكان العمل وعلى السحابة الهجينة، وبالتالي تدعم تحويل البيانات وبروتوكولات الاتصالات المتنوعة، كما تؤمِّن الشبكات والبيانات بين الشركات، كما توفر دعمًا معتمدًا للحاويات وتضمن توفرًا عاليًا من خلال IBM Sterling® Global Mailbox، وبفضل برنامج B2B Integrator، نجحت المؤسسات في خفض التكاليف من خلال دمج الأنظمة في منصة تكامل واحدة وأتمتة عمليات الأعمال والاستفادة من الحوكمة المحسَّنة والامتثال للمعايير وسهولة رؤية العمليات.

 اكتشف دور واجهات API في عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)
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السمات الرئيسية

حاويات معتمدة دعم بروتوكول الاتصالات مركزية انضمام الشركاء الجُدُد

دراسات حالة

انظر كيف نجحت شركة Li & Fung في بناء سلسلة التوريد المستقبلية لمساعدة العملاء على التنقل السريع في الاقتصاد الرقمي.
تقليل مخاطر سلسلة التوريد وتوفير ملايين الأموال

اكتشف كيف اعتمدت شركة Brother International Europe الخدمات المُدارة لعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
Niagara Bottling

اعرف كيف نجحت شركة Niagara Bottling في جذب أنظار الأسواق الجديدة بفضل ما قدمته من خدمات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) القابلة للتوسع والمتوفرة بدرجة كبيرة.
شركة Western Union

اعرف كيف تستطيع Western Union نقل الأموال بكفاءة باستخدام ميزة نقل الملفات عالية التوفر لإنجاز معاملات بمليارات الدولارات.
الفوائد
العمليات بين الشركات عالية التوفر

توفير منصة بوابة ذات توفر عالٍ ومُحسّن للتعامل مع البيئات الصعبة، مما يوفر خيارات صندوق البريد العالمية للتوزيع الجغرافي وتكرار البيانات في الوقت الفعلي.

 
تقليل زمن التثبيت والتصحيح

يمكنك نشر حل أتمتة العمليات بسرعة أكبر باستخدام حاويات معتمدة، مما يقلل زمن التثبيت من ساعات إلى دقائق، مع تصحيح أي أخطاء.
مركزية انضمام الشركاء الجُدُد

تبسيط عملية تأهيل وإعداد الشركاء الجُدُد وإدارتهم، مما يتيح إنشاء سهولة الاتصالات مع جميع شركاء أعمالك، بصرف النظر عن الحجم أو الموقع أو التقنيات أو تنسيقات البيانات.

 
من دون تقنيات IBM وColiance، كان المشروع سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات. ولكن بدلًا من ذلك، التزمنا بالموعد النهائي وحققنا وفورات بملايين اليوروهات. Basil Fuchs رئيس قسم المشاركة في الأعمال شركة Brother International - أوروبا نجح حل IBM Sterling B2B Integrator في مساعدتنا على إدارة معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات بكل دقة وفاعلية. Pat Ranga نائب الرئيس لعمليات EDI/التجارة الإلكترونية شركة Coastal Pacific Food Distributors نحن نخدم قاعدة آخذة في النمو من شركاء التجارة بخدمات فائقة الجودة، مما يتيح مجالًا واسعًا للنمو الناجح في المستقبل لسنوات عديدة. Carey Iwahashi مهندس/مطور حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) شركة Allen Lund Company
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