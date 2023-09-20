IBM Envizi: ذكاء سلسلة التوريد
قم بإشراك مورديك وتبسيط حسابات الانبعاثات من النطاق 3 - الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء
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رسم توضيحي يُظهر مستودعاً صناعياً، مع عملية الطائرة والأشجار

تبسيط إدارة انبعاثات النطاق 3

تقوم وحدة آي بي إم إنفيزي ®IBM Envizi سلسلة التوريدات الذكية بالتقاط وتجميع بيانات المعاملات على مستوى الموردين والمنتجات ذات الحجم الكبير من أجل انبعاثات النطاق 3 وإعداد التقارير، مع التركيز على فئة 1 - السلع المشتراة & الخدمات.

يتم دمج بيانات المعاملات، بما في ذلك الإنفاق، مباشرةً من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المالية. يعمل محرك حساب الانبعاثات المدمج على أتمتة حساب انبعاثات النطاق 3 لخطوط الطلبات الفردية، مع إعطاء الأولوية لبيانات معامل الانبعاثات الثابتة الخاصة بالموردين عند توافرها؛ وإلا يتم استخدام متوسط البيانات أو عوامل الانبعاثات القائمة على الإنفاق. توفر أدوات التحليلات التحليلية الرؤى لدعم أنشطة خفض الانبعاثات.

صُمم برنامج سلسلة الشركات التوريدات المصممة لـ قابلية التوسع في الممارسات البيئية وحوكمة الشركات يدير مجموعة البيانات الكبيرة للتطور مع الاحتياجات التنظيمية. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط التعاون بين الموردين ودمج حساب حساب الكربون المتقدم ضمن مجموعة برمجيات تغطي جميع النطاقات 1 و2 و3 من فئة 1 و2 و3.
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الوحدة النمطية ميزة

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التقاط البيانات آلياً أدوات إشراك الموردين والتحليل إدارة جودة البيانات التصور الشامل للنطاق 3 الأداء الأداء 3 Enterprise جاهز الأداء لوحة المعلومات
بيانات انبعاثات سلسلة التوريد في متناول يدك تعالج الوحدة النمطية IBM Envizi سلسلة التوريدات الذكية ( ) التحديات المرتبطة بالتعامل مع البيانات الكبيرة الحجم والمعقدة وتحقق النتائج التالية
إشراك الموردين على نطاق واسع

منهجية منهجية وأدوات منهجية وقابلة للتدقيق لإشراك الموردين على نطاق واسع لجمع بيانات الانبعاثات وحسابها وإدارتها بما في ذلك عوامل الانبعاثات على مستوى المنتج والقطاع.
الوفاء بمتطلبات إعداد التقارير المؤسسية والقانونية

إنشاء عرض شامل وقابل للتدقيق الكامل لانبعاثات النطاق 3 - الفئة 1 لإبلاغ متطلبات الإفصاح والإبلاغ.
إبلاغ جهود خفض الانبعاثات بالبيانات

اتخاذ قرارات قائمة على البيانات القائمة للوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات.  تحديد النقاط الساخنة للانبعاثات وتحديد أولويات الإجراءات وتتبع النتائج والإبلاغ عنها.

مبني على بروتوكول غازات الدفيئة

بروتوكول غازات الدفيئة

تعترف علامة "مبني على بروتوكول غازات الدفيئة" بمعايير المحاسبة التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول غازات الدفيئة.
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المزيد من الطرق للاستكشاف الأخبار البرمجة اللغوية العصبية (معالجة اللغة الطبيعية) القدرات الطبيعية IBM Envizi عرض النطاق 3 المقال: ما هي انبعاثات النطاق 3؟ الكتاب الإلكتروني: دليل الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3