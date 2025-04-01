تتكون Envizi ESG Suite من مجموعة من الحلول النموذجية، وهي قابلة للتوسع ومرنة مع مجموعة كبيرة من القدرات التي تتكيف مع احتياجات أعمالك المتطورة مع تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بك. وهي تدعم التوسّع الجغرافي والوظيفي لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المؤسسة بأكملها.