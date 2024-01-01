IBM Envizi: Scope 3 Financed Emissions
حل مخصص للمؤسسات يهدف إلى رصد الانبعاثات من مجموعتك الاستثمارية وحسابها وإعداد التقارير عنها على نطاق واسع
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أوراق خضراء برموز عملات مختلفة تمثل الثروة والازدهار.
تتبع الانبعاثات الممولة واحسبها وأعد تقارير عنها على نطاق واسع

يُمكّن حل IBM® Envizi® Scope 3 Financed Emissions المؤسسات من رصد الانبعاثات وحسابها وإعداد التقارير عنها عبر محفظات استثمارية وفئات أصول متنوعة، مما يدعم عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى استراتيجيات فعّالة لخفض الانبعاثات.

بفضل IBM Envizi، تتمكن المؤسسات مما يلي:

  • قِّلل تعقيدات وتكاليف حساب الانبعاثات الممولة عبر محفظات استثمارية وفئات أصول متنوعة على نطاق واسع.
  • واكب اللوائح التنظيمية المتطورة باستخدام أدوات تتكيف بسرعة مع متطلبات الإفصاح الجديدة وإدارة البيانات والتدقيق.
  • تحسين عملية جمع البيانات ونتائج جودة بيانات الشراكة الخاصة بالمحاسبة المالية للكربون باستخدام الأدوات والتحليلات التي تساعد في توجيه القرارات الاستثمارية واستراتيجيات خفض الانبعاثات.

تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ تقرير "IDC MarketScape: تقييم موردي تطبيقات إدارة ومحاسبة الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024" لتتعرف على دور Envizi.

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ميزات الوحدة

التقاط وتجميع الانبعاثات حساب الانبعاثات على نطاق واسع تحليل الانبعاثات تطوير خطط العمل التفاعل مع المستثمرين إعداد التقارير
الفوائد ما مزايا IBM Envizi Financed Emissions؟ انضم إلى قائمة الانتظار ليتم التواصل معك عندما تصبح الانبعاثات الممولة متاحة
الحد من تعقيد الانبعاثات الممولة

بسِّط عملية جمع البيانات واحسبها وحللها عبر مجموعات معقدة ومتعددة الأصول - ما يقلل من الجهد اليدوي، ويحدّ من الأخطاء، ويضمن دقة وتحديث عمليات حساب الانبعاثات من مصادر متنوعة.
تحقيق الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر بكل ثقة

عزِّز حوكمة البيانات على مستوى المؤسسة وحسِّن الجاهزية للتدقيق من خلال عمليات حساب انبعاثات يمكن تتبع مصدرها، وضوابط الوصول إلى البيانات لتقييد الوصول إلى البيانات بناءً على دور المستخدم.
استخدام منصة واحدة لإدارة جميع الانبعاثات لديك

ادمج الانبعاثات الممولة مع بيانات النطاق 1 و2 و3 الأخرى في منصة واحدة وشاملة لإدارة بيانات الاستدامة وإعداد التقارير - ما يدعم العمليات الحسابية الدقيقة للانبعاثات، وعمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وجهود خفض انبعاثات الكربون.
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  • تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثل الأهداف والغايات فقط.
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