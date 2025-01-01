IBM Envizi: ESG Reporting Frameworks تبسيط إدارة تجميع أحجام البيانات اللازمة عبر فرق متعددة وتجميعها وتنسيقها معًا.

تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات أكثر من 1,000 سؤال من إطار العمل الدولي الرئيسي لإعداد التقارير, مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير الإبلاغ عن المخاطر الائتمانية والامتثال لمعايير الإبلاغ الموحد، ومبادرة الإبلاغ العالمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة التعاون التقني من أجل التنمية المستدامة، والتي يتم تحديثها مع تغير متطلبات إعداد التقارير.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الإجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الإجابات المتشابهة عبر إطار عمل مختلف.