®تدعم الوظيفة الإضافية ®IBM Envizi Planning Analytics المتطلبات الفريدة من نوعها في المجال البيئي, والاجتماعية والحوكمة (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) والتخطيط المتكامل لمجموعة التخطيط المتكاملة للأعمال. Enviziويجمع الحل بين نموذج بيانات الشركات القوية للممارسات البيئية وحوكمة الشركات IBMومنصة التخطيط الراسخة IBM Planning Analytics.
® تجلب الوظيفة الإضافية ®IBM Envizi Planning Analytics التخطيط على مستوى المؤسسات والقدرات المتوقعة إلى مجال الاستدامة. الاستدامة, يمكن لممارسي التمويل والتخطيط أن يخططوا بثقة للوفاء بمتطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبناء خطط التحول المناخي المدعومة بالبيانات.
النقل الآلي لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Envizi إلى Planning Analytics
المساعدة في التأكد من أنك تعمل بأحدث البيانات.
يقوم التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والعمليات الآلية بنقل البيانات من Envizi إلى قاعدة بيانات متعددة الأبعاد جاهزة للاستخدام في Planning Analytics. يوفر هذا الحل المدمج وظائف أكثر شيوعًا في أدوات التخطيط المالي, جعل بيانات الاستدامة في متناول طرف معني متعدد الوظائف وتعريف المتخصصين في التخطيط بمحرك تخطيط رائد.
انبعاثات المخلفات استنادًا إلى الأنماط التاريخية.
مقارنة مبادرات الحد من الكربون بناءً على التوقعات الدقيقة للأثر والعائد على الاستثمار (عائد الاستثمار).
تلبية احتياجات الفرق المالية والتشغيلية وفرق الاستدامة المالية والتشغيلية في نظام البنائي واحد مع حل التخطيط المتكامل.