IBM Envizi مع Planning Analytics
برنامج تخطيط الاستدامة الذي يجمع بين مخزون الانبعاثات الخاص بك وأدوات التخطيط والتوقعات
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تقارير تخطيط الاستدامة
برنامج تخطيط الاستدامة

®تدعم الوظيفة الإضافية ®IBM Envizi Planning Analytics المتطلبات الفريدة من نوعها في المجال البيئي, والاجتماعية والحوكمة (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) والتخطيط المتكامل لمجموعة التخطيط المتكاملة للأعمال. Enviziويجمع الحل بين نموذج بيانات الشركات القوية للممارسات البيئية وحوكمة الشركات IBMومنصة التخطيط الراسخة IBM Planning Analytics.

® تجلب الوظيفة الإضافية ®IBM Envizi Planning Analytics التخطيط على مستوى المؤسسات والقدرات المتوقعة إلى مجال الاستدامة. الاستدامة, يمكن لممارسي التمويل والتخطيط أن يخططوا بثقة للوفاء بمتطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبناء خطط التحول المناخي المدعومة بالبيانات.
صُنفت كشركة رائدة في مجال برمجيات إدارة الكربون Enterprise من قبل شركة فيردانتيكس
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الوحدة النمطية ميزة

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مستند إلى الذكاء الاصطناعي اختيار الطراز مستند إلى الذكاء الاصطناعي متعدد المتغيرات تخطيط الانبعاثات تحليل ماذا لو
ميزة إضافية

النقل الآلي لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Envizi إلى Planning Analytics

المساعدة في التأكد من أنك تعمل بأحدث البيانات.

تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ "IDC MarketScape: Worldwide Worldwide حساب كميات الكربون والتطبيق الإداري 2024 تقييم البائعين" لمعرفة موقع Envizi.

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التكامل
Enviziويجمع الحل بين نموذج بيانات الشركات القوية للممارسات التجارية وحوكمة الشركات IBMومنصة تخطيط ومنصة توقعات , IBM Planning Analytics

يقوم التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والعمليات الآلية بنقل البيانات من Envizi إلى قاعدة بيانات متعددة الأبعاد جاهزة للاستخدام في Planning Analytics. يوفر هذا الحل المدمج وظائف أكثر شيوعًا في أدوات التخطيط المالي, جعل بيانات الاستدامة في متناول طرف معني متعدد الوظائف وتعريف المتخصصين في التخطيط بمحرك تخطيط رائد.
المزايا جرّب Envizi Essentials مجاناً لمدة 14 يوماً
حدد أهداف انبعاثاتك

انبعاثات المخلفات استنادًا إلى الأنماط التاريخية.
بناء خططك للتحول المناخي

مقارنة مبادرات الحد من الكربون بناءً على التوقعات الدقيقة للأثر والعائد على الاستثمار (عائد الاستثمار).
شارك الاستدامة الرؤى الرؤى مع طرف معني متعدد

تلبية احتياجات الفرق المالية والتشغيلية وفرق الاستدامة المالية والتشغيلية في نظام البنائي واحد مع حل التخطيط المتكامل.
هل أنت جاهز لتحقيق أهدافك في التطبيقات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربونمن البيئة .

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