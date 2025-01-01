حسابات الأثر المالي

توليد المقاييس المالية للمشروع مثل معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية (NPV).

تتبع البرامج المستندة إلى الموقع

مراقبة المواقع أو مجموعة المواقع التي تحقق أداءً جيدًا عند مقارنتها بمعالم مبادرات الاستدامة الخاصة بها وأيها قد يتطلب التدخل.

بديهية لوحة المعلومات

يمكنك تصور وتتبع مبادرات الاستدامة الخاصة بك باستخدام PowerReport (Microsoft ®Power BI المدمج في Microsoft ®Power BI) وتطبيق عوامل التصفية لإنشاء التقرير الذي تحتاجه - كل ذلك داخل النظام الأساسي IBM Envizi .