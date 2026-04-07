حساب انبعاثات غازات الدفيئة ذاتي الخدمة، ومدعوم بخبرة Envizi
ليست كل عملية لحساب الانبعاثات بحاجة إلى منصة كاملة لحساب كمّيات الكربون أو إلى حل مخصص. يتيح Envizi Emissions Calculations in Excel إجراء حسابات الانبعاثات مباشرةً داخل بيئات جداول البيانات المألوفة.
يُدخل المستخدمون بيانات النشاط في قوالب معدّة مسبقًا، مثل استهلاك الطاقة أو الوقود، بينما تسترجع الصيغ المضمّنة عوامل الانبعاثات من مكتبة العوامل من مكتبة Envizi لاحتساب النتائج.
مصمم للممارسين ، ومثالي لكل من:
يمنحك الوصول إلى كتالوج مُدار عالميًا وإقليميًا لعوامل الانبعاثات، بما يضمن حسابات محدّثة وشفافة. ويمكنك اختيار عوامل الانبعاثات المناسبة لاحتساباتك من دون تعقيد بناء مكتبة داخلية لعوامل الانبعاثات أو صيانتها أو تحديثها.
ابدأ بسرعة باستخدام صيغ معدّة مسبقًا، وعوامل تصفية محددة مسبقًا لإدخال بيانات النشاط، وقوالب جاهزة للاستخدام تُبسّط إدخال البيانات، وتحد من التهيئة اليدوية، وتساعد على ضمان إجراء حسابات دقيقة وموحدة للانبعاثات منذ اليوم الأول.
اتبع أساليب حساب متوافقة مع بروتوكول غازات الدفيئة. ومن خلال الاستفادة من المنطق المضمّن في خوارزمية اختيار العوامل في Envizi، يمكنك احتساب انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 لإعداد تقارير موثوقة وموحدة وجاهزة للتدقيق عبر مختلف حالات الاستخدام.
استخدم Envizi Emissions Calculations in Excel كنقطة انطلاق، مع مرونة التوسع لاحقًا إلى مجموعة IBM Envizi الأوسع، بما يشمل حساب كمّيات الانبعاثات وإعداد التقارير المؤتمتة، مع تطور نضج بيانات الانبعاثات وتنامي احتياجات إعداد التقارير على مستوى المؤسسة.
لا. صُمم Envizi Emissions Calculations in Excel لإجراء حسابات الانبعاثات وتحليلها بنهج الخدمة الذاتية. أما المؤسسات التي تحتاج إلى مهام سير عمل محكومة، وضوابط رقابية، وتقارير جاهزة للتدقيق، فينبغي لها استخدام حلول Envizi Emissions Accounting.
صُممت Envizi Emissions API للمطورين ومزوّدي البرمجيات المستقلين (ISVs) الذين يطوّرون حلولهم الخاصة بالانبعاثات. أما Emissions Calculations in Excel فقد صُمم لمستخدمي الأعمال الذين يرغبون في حساب الانبعاثات مباشرةً داخل Excel، من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
يدعم Envizi Emissions Calculations in Excel حساب الانبعاثات وتحليلها. ويستخدمه كثير من العملاء بوصفه مدخلًا ضمن عمليات إعداد تقارير أوسع نطاقًا، أو باعتباره خطوة أولى نحو منصة متكاملة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة.
ويستخدم Envizi Emissions Calculations in Excel عوامل انبعاثات خاضعة لحوكمة Envizi لانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3.