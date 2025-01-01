IBM Envizi: Interval Meter Analytics دمج بيانات مقياس الفاصل الزمني من مزودي الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك على مستوى دقيق.
من خلال تحليلات البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وأدوات سير العمل القياسية، توفر المعلومات المعلومات المعلوماتية عرضًا سياقيًا لسمات بيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى مرفقق:
وبفضل ميزة مثل العدادات الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، والتقاط بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء المزيد من الوقت في العمل وقضاء وقت أقل في الإدارة.
التقاط البيانات ذات الحجم الكبير والترددات العالية تلقائيًا من مزودي خدمات العدادات وأنظمة القياس الفرعية.
قارن بين كثافة الطاقة والمياه المعدلة حسب الطقس عبر مرفق لتحديد وترتيب أولويات الطاقة والمياه التي ينبغي استهدافها.
تتبع الحالات الشاذة المستندة إلى العدادات فيما يتعلق باستخدام الطاقة وإخطار الأشخاص المناسبين تلقائيًا عند خرق شروط التنبيه.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.