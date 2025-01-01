IBM Envizi: Interval Meter Analytics دمج بيانات مقياس الفاصل الزمني من مزودي الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك على مستوى دقيق.



من خلال تحليلات البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وأدوات سير العمل القياسية، توفر المعلومات المعلومات المعلوماتية عرضًا سياقيًا لسمات بيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى مرفقق:

حساب كثافة مرفق مرفق الخدمات الموحّدة للطقس

تحديد المرفق غير الفعال

تسليط الضوء على مرفق مرفق بأعلى تكلفة وتوفير في الطاقة.

وبفضل ميزة مثل العدادات الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، والتقاط بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء المزيد من الوقت في العمل وقضاء وقت أقل في الإدارة.