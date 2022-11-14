إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
بناء أساس قوي وقابل للتدقيق من البيانات البيئية والاجتماعية والإدارية
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رسم توضيحي خطي تجريدي لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
قم بترتيب بياناتك

يعمل برنامج IBM® Envizi™ ESG Data Management على أتمتة عملية جمع وتوحيد بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتباينة والمتنوعة في نظام سجل واحد موثوق به لإجراء حسابات دقيقة لانبعاثات غازات الدفيئة وإعداد التقارير بالإضافة إلى تتبع إزالة الكربون.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024 تنزيل المقتطف
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المزايا

التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات توحيد البيانات التسلسل الهرمي المرن للبيانات أدوات جودة البيانات إمكانية تدقيق البيانات
الفوائد
يمكنك الوصول إلى جميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك في مكان واحد

"وفر الوقت والجهد من خلال دمج جميع بياناتك النوعية والكمية في نظام سجلات واحد لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموثوقة، والمراجعات، واتخاذ القرارات.
إعداد التقارير بثقة

احرص على نظافة ودقة البيانات من خلال تحديد الثغرات وتطبيق قواعد التحقق واستخدام المخصصات لملء المعلومات المفقودة. وهذا يحافظ على اكتمال تقاريرك وتحديثها، مما يمنحك الثقة في اتخاذ الإجراءات بناءً على بياناتك دون القلق بشأن مشكلات الجودة.
اعرض بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك بالطريقة التي تناسبك

يمكنك إدارة البيانات بسهولة مع تطور مؤسستك ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بك—قم بإنشاء هياكل جديدة لإعداد التقارير أو وضع علامات على البيانات حتى تتمكن من تقسيمها وتجزئتها بعدة طرق لتلبية متطلبات إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
تبسيط عملية التدقيق

تبسيط عمليات التدقيق من خلال تزويد مدققي الحسابات بالوصول المباشر إلى مجموعة شاملة من تقارير التدقيق التي تغطي تغييرات البيانات، والتعقب من مقاييس ESG إلى ملفات المصدر والبيانات، والشفافية في تحويلات الوحدات، والعوامل، ومنهجيات الحساب.

 
أطلق العنان للفرص من خلال التشغيل الآلي للبيانات

اكتسب رؤى أعمق وافتح فرصًا لتحسين معايير الاستدامة من خلال زيادة حجم ونطاق بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المخزنة في Envizi بكفاءة عن طريق التقاط البيانات تلقائيًا من أنظمتك الداخلية والموردين لديك.
قم بتخصيص تحليلك ليناسب احتياجاتك

أنشئ تقارير ذكاء الأعمال الخاصة بك استنادًا إلى نموذج البيانات الشامل من Envizi لتلبية متطلبات التحليل المتقدمة لديك. يمكن تصدير نموذج البيانات وفقا لجدول يومي ودمجه مع حل تقارير الشركة الخاص بك لزيادة تبسيط التحليل واتخاذ القرارات.

دراسة حالة

شركة Downer الخدمات المتكاملة

تعمل شركة Downer على توحيد ومركزية جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها من خلال تقارير آلية مدعومة بواسطة IBM Envizi ESG Suite

اتخِذ الخطوة التالية

اطّلع عن قرب على كيف يمكن أن يساعدك IBM Envizi في بناء أساس بيانات قوي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ القرارات وإعداد تقارير موثوقة.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشف تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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