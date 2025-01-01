IBM Envizi:: يعمل تحديد الأهداف وتتبعها على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع غازات الدفيئة مقابل الأهداف على مستويات مختلفة من مجموعة الأهداف. مع توفر جميع بيانات انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بك في مكان واحد، يمكن لمجموعة أن تحدد بسهولة أنواعًا مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.



تساعدك معلومات اللوحة البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير استراتيجية إدارة الكربون وتتبع تأثير مشاريعك الاستدامة المتنوعة.