®IBM Envizi: يبسط عملية التقاط بيانات الشركات من طرف معني داخلي لتقييم الأداء وتبسيط عملية إعداد التقارير.
تتيح هذه البوابة الرقمية إمكانية إدخال البيانات الداخلية من طرف معني لإدخال البيانات الكمية والنوعية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الأداء في الشركات مقابل قوالب مخصصة. يمكن للوحدة النمطية أن تلتقط أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (على سبيل المثال, SFDR، TCFD، TCFD، SASB، GRI، CDP، إلخ) وتوفر درجات تقييم الاستدامة والمخاطر لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الشفافية في معني.
تخصيص استبياناتك
قم بإنشاء المطالعة الخاصة بك استنادًا إلى المنتجات البيئية وحوكمة الشركات المقاييس التي تريد تتبعها. يمكن لأصحاب المصلحة إكمال ذلك بسهولة وتوحيد الردود تلقائياً لتحليل سلسلة القيمة.
جمع معلومات أكثر تفصيلاً
أنشئ أسئلة "فرعية" بناءً على إجابة السؤال "الأصل" السابق لمزيد من دقة البيانات وتفصيلها. لا يقتصر الأمر على أن البيانات التي يتم جمعها أكثر تفصيلاً فحسب، بل تساعد المعلومات التي يتم جمعها على تقليل الارتباك أو الإجابات غير الصحيحة، مما يؤدي إلى تحسين الرؤى واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
اتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال تبسيط الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وتقييم مجموعة الاستدامة في الأداء بشكل أفضل.
تخلص من مسارات بيانات البريد الإلكتروني المتعددة من خلال دمج الردود من طرف معني في بوابة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد.
حدد أين توجد المخاطر في مجموعة المنتجات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأداء في مجموعة المنتجات الخاصة بك سلسلة القيمة واتخاذ قرارات لإبلاغك بالمخاطر في سلسلة القيمة الخاصة بك.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.