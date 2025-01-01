®IBM Envizi: يبسط عملية التقاط بيانات الشركات من طرف معني داخلي لتقييم الأداء وتبسيط عملية إعداد التقارير.

تتيح هذه البوابة الرقمية إمكانية إدخال البيانات الداخلية من طرف معني لإدخال البيانات الكمية والنوعية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الأداء في الشركات مقابل قوالب مخصصة. يمكن للوحدة النمطية أن تلتقط أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (على سبيل المثال, SFDR، TCFD، TCFD، SASB، GRI، CDP، إلخ) وتوفر درجات تقييم الاستدامة والمخاطر لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الشفافية في معني.