تبرز الأهمية عندما تركز المؤسسات على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تكون أكثر صلة بها ومن المرجح أن يكون لها تأثير ملموس يعود على الشركات. ولتحديد الأهمية، يمكن للمؤسسات تحديد المخاطر المحتملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها. ومن ثَم، يمكن للشركات استخدام نهج "مصفوفة المخاطر" لتوقع المجالات التي يجب أن تعطيها الأولوية بناءً على ملف مخاطرها ودرجة الخطورة المحتملة.

الجانب الآخر من الأهمية هو التأثير والأثر. قد تجد المؤسسات التي تقيم نهجها في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أنه من المفيد النظر في عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكنها إحداث تأثير بشكل مباشر وسريع. باستخدام مصفوفة أولويات العمل أو أولويات جهود التأثير، يمكن للمؤسسات تحديد تأثيرها البيئي بسرعة وتحديد الموضع الذي ينبغي أن تكرس فيه جهود الاستدامة. ثم يمكنها استخدام المعارف لتحديد إطار إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأنسب لمساعدتها على تحقيق أهدافهم.

قد تأخذ المؤسسات أيضًا في الحسبان الأهمية المزدوجة، والتي تجمع بين كل من الأهمية والتأثير. تشجع الأهمية المزدوجة الشركات على النظر في الأهمية من منظورين: الأهمية المالية والأهمية بالنسبة إلى السوق والبيئة والناس. تؤكد الأهمية المزدوجة على أن المؤسسات مسؤولة عن إدارة مخاطرها المالية من خلال التدقيق الداخلي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنظر المؤسسات في التأثيرات الخارجية لقراراتها وعملياتها في الناس والبيئة. ومن خلال تطبيق مفهوم الأهمية المزدوجة، يمكن للمؤسسات تحديد التأثير من منظور إعداد التقارير المالية وإعداد التقارير غير المالية، وذلك لتشكيل إستراتيجية أكثر شمولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.