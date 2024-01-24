ما المقصود بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)؟

نظرًا لأن العديد من قرارات الاستثمار تتأثر بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد اتَّبَع المستثمرون نهجًا جديدًا في إدارة الأصول. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات قد تبدو متشابهة، فإن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاستثمار وفق معايير ESG والاستراتيجيات الأخرى مثل الاستثمار الاجتماعي المسؤول (SRI) والاستثمار المؤثِّر.

ينظر الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى عوامل ESG المختلفة جنبًا إلى جنب مع المقاييس التقليدية. ومع ذلك، هناك عنصر إضافي يتعلق بالفرص وإدارة المخاطر يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية الخارجية عند تقييم الشركة. في النهاية، تظل العوائد المالية هي الأولوية الكبرى عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يركِّز الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) أو الاستثمار المستدام بدرجة أقل على العوائد المالية وبدرجة أكبر على الاعتبارات الأخلاقية. على سبيل المثال، قد يتجنب المستثمر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) إذا كانت إحدى الشركات تعمل في قطاع يضر بالبيئة.

يمكن اعتبار الاستثمار المؤثِّر أكثر أشكال الاستثمار الخيري الذي تكون فيه النتائج الإيجابية هي الأولوية القصوى. وهذا يعني أن الاستثمار يجب أن يؤدي إلى منفعة اجتماعية ملموسة. قد يعني ذلك الاستثمار في صندوق مؤشرات متداولة (ETF) أو شركة تركِّز بشكل حصري على الطاقة المتجددة أو تسعى لتحقيق عمليات ذات صافي انبعاثات صفري.

في ظل هذه الاستراتيجيات الاستثمارية الجديدة، ظهرت العديد من صناديق ESG، ما يدل على تزايد أهمية معايير ESG في سوق الأسهم اليوم. بالنسبة إلى الشركات، أصبح امتلاك استراتيجية شاملة لممارسات ESG ليس رفاهية، بل ضرورة، ما يعني أن المؤسسات يجب أن تكون متمكنة من الإفصاح عن معلومات ESG.