حلول الاستدامة من IBM

دعونا نحوِّل الطموح إلى عمل. تعرَّف على كيفية قيام منصة IBM باستخدام Envizi لجمع البيانات من أكثر من 6,500 فاتورة مرفق خدمات سنويًّا، وحساب الانبعاثات، وتتبُّع التقدم نحو أهداف الاستدامة.

اقرأ دراسة الحالة اكتشف التوجهات السبعة للاستدامة
ماذا لو كانت البيانات قادرة على إنقاذ الكوكب؟

في ظل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والاستهلاك والآثار البيئية، كل شيء مطروح للنقاش. تتطلع الشركات عبر القطاعات إلى تحويل نماذج أعمالها من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها الأساسية وتلبية المتطلبات المتزايدة للأطراف المعنية والعملاء الواعين.

لكن المؤسسات لا تستطيع فعل هذا بمفردها. لا يمكن أن يبدأ السعي لتحقيق صافٍ صفري إلا عندما تكون المؤسسة قادرة على مراقبة، وتتبع، وإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية وأهداف تحول الطاقة والبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG).

تحتاج الشركات التي تريد إحداث تأثير إيجابي في الكوكب مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل إلى المزيج الصحيح من الشراكات الاستراتيجية والتقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لوضع أهداف الأعمال المستدامة الخاصة بها.

ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
تحويل التحديات إلى حلول

احصل على رؤى حول تحقيق أهداف الاستدامة من خلال دعم البيانات بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الربح والأهداف.
معهد IBM لقيمة الأعمال
اقرأ التقرير الخاص بإنشاء قيمة أعمال مع الاستدامة المضمنة
الرسالة الإخبارية
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اقرأ دليل قادة الاستدامة

حالات الاستخدام

الاستراتيجية وإعداد التقارير التكيف مع المناخ العمليات الذكية تقنيات المعلومات الموفرة للطاقة سلسلة التوريد
من المهم حقًّا بالنسبة إلينا أن نتحلى بالشفافية وأن نوفر الثقة للمستثمرين، والمساهمين، والموظفين، والمستأجرين بأننا نعمل بطريقة مستدامة. إن دعم إفصاحاتنا ببيانات قوية تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو أمر غير قابل للتفاوض. كاترينا إيتن مستشار الاستدامة Growthpoint Properties Australia اقرأ دراسة الحالة

تسليط الضوء على خدمات الاستدامة

تُعدّ IBM Garage نهجًا تعاونيًا وهي أساس IBM Consulting.
الموارد ما المقصود بإزالة الكربون؟

إزالة الكربون هي طريقة للحد من تغير المناخ عن طريق تقليل أو إزالة ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.

 تحويل الطموح والأمل إلى واقع وعمل في كل المؤسسة

أنشئ وفعّل خارطة طريق استراتيجية يمكنها توجيه مؤسستك لتحقيق مبادرات استدامتها الفريدة.

 ما هي نماذج الطقس؟

نماذج الطقس هي محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لكوكب الأرض بغرض البحث والتنبؤ بأحوال الجو والطقس.
الخطوات التالية

تعرَّف على كيف يمكن من خلال من منصة IBM Garage التي تقدم حلول الاستدامة مساعدة فريقك على تسريع التحول الرقمي أو اعقد اجتماعًا مع أحد خبرائنا لتعزيز استراتيجية استدامتك الجارية إلى الأمام باستخدام مجموعة حلول مخصصة حسب احتياجاتك.

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