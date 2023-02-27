ومع زيادة تركيز مجتمع المستثمرين على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يزداد مستوى التدقيق الذي يتم تطبيقه على هذه البيانات. بعد كل شيء، فإن السلعة الأكثر قيمة في أسواق رأس المال هي البيانات الموثوقة والقابلة للتدقيق.

على عكس البيانات المالية النموذجية التي يعرفها المستثمرون، لم تُخضع بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عادةً لنفس معايير الدقة. غالبًا ما يتم وضعها في نظم متباينة، في حين تحاول بعض المجموعات تشغيل المحاسبة السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري باستخدام جداول بيانات. وهذه الأساليب ليست وسيلة فعالة لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مواجهة ضغوط طرف معني والضغوط التنظيمية، خاصة بالنسبة للمجموعة العالمية المعقدة التي تقدم تقاريرها إلى إطار العمل المتعدد.

وقد خصصت مجموعة مخصص نظم تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات والأمن، ونظم المحاسبة لتكنولوجيا المعلومات البيانات المالية بشكل آمن، ونظم الموارد البشرية لجمع بيانات الأشخاص وإدارتها. يجب ألا تكون تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة. يمكن للمؤسسات الاستفادة من وجود منصة برمجية متخصصة لجمع بيانات أنشطتها وحساب بيانات انبعاثاتها ومبادرات الاستدامة وبيانات سلسلة التوريد لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ليس هناك ما هو أكثر أهمية من "البيئة" في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو الأصعب في الإبلاغ عنه وتتبعه والأكثر أهمية للمجموعة التي ترغب في الحد من انبعاثات الكربون. تشمل هذه المقاييس عمومًا العوامل البيئية مثل المياه والنفايات والملوثات والطاقة، بالإضافة إلى المقاييس المطلوبة لدعم محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة عبر النطاقات 1 و2 و3.

وبغض النظر عن إطار العمل الذي يتم اختياره، فإن الدقة والأتمتة وقابلية التدقيق تقع في صميم الممارسات السليمة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن المنظمات التي تعتمد هذه الممارسات من خلال حل إعداد التقارير المتخصصة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تكون أكثر استعدادًا لمجموعة التغييرات التي تؤثر على أفقي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يمكن أن يساعدك برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على البقاء منظما من خلال أتمتة جمع البيانات مباشرة من المصدر والحفاظ على محرك عامل الانبعاثات لجداول بيانات عامل انبعاثات الكربون المعترف بها وطنيا، مثل برنامج قادة المناخ التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، وe-GRID USA، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وعوامل الكهرباء الوطنية التابعة لوكالة الطاقة الدولية، وحسابات الدفيئة الوطنية الأسترالية، ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية DEFRA (المملكة المتحدة) ووزارة البيئة في نيوزيلندا.