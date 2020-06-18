تكلفة استخدام جداول البيانات لحساب تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

كل عام، تبدأ فرق استدامة الأعمال عملية تستمر لأشهر لجمع بياناتهم حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد تقارير عنها. تُجري العديد من المؤسسات سنويًا عملية حساب كميات الكربون وتقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستخدام جداول البيانات، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر وانخفاض الإنتاجية—خاصة في المؤسسات العالمية المعقدة التي تعد تقارير وفقًا لعدة أُطر.

إليك المخاطر التي تواجهها عند استخدام جداول البيانات في عمليات حساب تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيف يمكن للبرمجيات أن تساعدك.