تكلفة استخدام جداول البيانات لحساب تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

كل عام، تبدأ فرق استدامة الأعمال عملية تستمر لأشهر لجمع بياناتهم حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد تقارير عنها. تُجري العديد من المؤسسات سنويًا عملية حساب كميات الكربون وتقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستخدام جداول البيانات، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر وانخفاض الإنتاجية—خاصة في المؤسسات العالمية المعقدة التي تعد تقارير وفقًا لعدة أُطر.
إليك المخاطر التي تواجهها عند استخدام جداول البيانات في عمليات حساب تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيف يمكن للبرمجيات أن تساعدك.
يجب جمع المقاييس المطلوبة لحساب تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصادر مختلفة ودمجها، مثل فواتير مرافق الخدمات (والتي غالبًا ما تديرها فرق الشؤون المالية)، أو وكلاء بيانات العدادات، والعدادات الذكية، وأنظمة المعدات والبرمجيات الخاصة (والتي غالبًا ما تديرها فرق العمليات والهندسة)، ما يصعب الوصول إليها. يمكن لبرمجيات الاستدامة أتمتة عملية جمع البيانات مباشرة من تجار البيع بالتجزئة في مجال الطاقة، ومن المعدات (عدادات الفواصل الزمنية، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، ومن أنظمة إدارة المباني وأتمتة المباني، ما يساعد على توفير الوقت وإزالة عوائق الصوامع.
بعد تتبع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأساسية، يتعين عليك حساب بيانات الانبعاثات يدويًا بناءً على عوامل الانبعاثات المختلفة، وحدود إعداد التقارير، وطرق الحساب، بالإضافة إلى تحويلات المقاييس عبر المناطق.
يمكن لبرمجيات الاستدامة توفير محرك لعوامل الانبعاثات في جداول بيانات عوامل انبعاثات الكربون المعترف بها على المستوى الوطني مثل حسابات غازات الاحتباس الحراري لدولة أستراليا، ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (DEFRA) (المملكة المتحدة) (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (قادة المناخ) (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، وe-GRID USA (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، وعوامل انبعاثات الكهرباء الوطنية لوكالة الطاقة الدولية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، ووزارة البيئة النيوزيلندية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرمجيات الاستدامة استخلاص حسابات الانبعاثات وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
تدعم منصات إعداد تقارير الاستدامة مثل Envizi إعداد التقارير متعددة الدولة والعملات والمقاييس، وتسمح بجمع البيانات بوحدات قياس وعملات محلية، مع إمكانية التحويل إلى الوحدات القياسية.
يتطلب إعداد تقارير التصنيفات المالية المتعلقة بتقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قابلية التدقيق في جميع مراحل العملية، بدءًا من الجمع من المصدر وحتى إعداد التقارير. تزيد البيانات المجمعة يدويًا من احتمالية عدم اكتمال البيانات بسبب الأخطاء اليدوية. يمكن أن تضمن برمجيات الاستدامة ربط جميع البيانات المجمعة بالمعاملة الأصلية، مع توفير مسار تدقيق فائق لأي تغييرات تُجرى لاحقًا على تلك البيانات.
يجب إعادة حساب انبعاثات خط الأساس عند حدوث تغييرات هيكلية في المؤسسة تغير حدود الجرد (مثل عمليات الاستحواذ أو التخارج). يمكن أن تساعد برمجيات الاستدامة المستخدمين على تعيين التسلسل الهرمي المؤسسي وتحسينه وإنشاء مجموعات إعداد التقارير لتبسيط عملية إعادة حساب خطوط الأساس.
باستخدام جداول البيانات، قد يواجه فريقك مشكلات في دعم عدة مستخدمين في وقت واحد. يصبح التحكم في النسخ مشكلة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات وظهور الأخطاء. كما يمكن أن تؤدي الملفات التي لا يُجرى تخزينها ونسخها احتياطيًا إلى السحابة بانتظام إلى فقدان البيانات. وأخيرًا، يمكن أن تكون هناك نسخ متعددة من ملفات البيانات نفسها، ما يؤدي إلى خطر وصول المستخدمين إلى النسخة الخاطئة.
بفضل برمجيات إعداد تقارير الاستدامة، يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى بياناتهم والاطلاع عليها في وقت واحد، ويمكن تتبع جميع التغييرات حتى المصدر ونسخها احتياطيًا بانتظام.
يجب تحديث البيانات بانتظام للسماح بإجراء مقارنات عبر فترات إعداد التقارير حتى تتمكن المؤسسات من مقارنة أدائها مقابل أهدافها المحددة. باستخدام جداول البيانات الثابتة، يصبح من الصعب مراقبة أداء الاستدامة لديك والتحكم فيه بشكل مستمر. يمكن لبرمجيات إعداد تقارير الاستدامة المزودة بإمكانات تتبع الأهداف تمكين الإدارة المستمرة للأداء.
حتى لو نجحت في عملية تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هذا العام، ما مدى استعداد فريقك للتكيف مع تحديث كل إطار من أُطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ يمكن أن تؤدي الاستعانة بمزود متخصص في برمجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى اختصار عملية معالجة المتطلبات الجديدة، مثل طرق الحساب الجديدة القائمة على السوق لانبعاثات النطاق الثاني. غالبًا ما يُجرى إبلاغ مزودي برمجيات الاستدامة بالتغييرات القادمة في متطلبات وعمليات إعداد التقارير قبل الجمهور العام، ومن ثَم يمكنهم دمج الخبرة المتخصصة في برمجياتهم.
