انضم إلى John Granger، نائب الرئيس الأول لدى IBM Consulting، وهو يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف.

شاهد Eric Libow وهو يجيب عن الأسئلة حول أنظمة إدارة الأصول ويشرح كيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف وتحسين الخدمات.

تعرف على أساسيات بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Lexi Soberanis وهي تناقش بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكيف تختلف عن مجموعات البيانات الأخرى وما الذي يجب أخذه في الحسبان عند جمعها وإدارتها و إعداد تقارير عنها.