الاستدامة
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قرارات متاجر التجزئة للعام الجديد لعام 2025

ابدأ العام الجديد بخطط قوية باستخدام نظام إدارة أوامر مرن، وقابل للتخصيص، وقابل للتوسع لضمان تحقيق أهدافك بكفاءة. قراءة المعارف

المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الاستدامة

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بناء سلاسل توريد مرنة في مجال الرعاية الصحية

اكتشف كيف يمكن لقطاع الرعاية الصحية معالجة النقص والتأخير وارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة والمزيد من خلال سلاسل التوريد المرنة.

 ما المقصود بالنقل الذكي؟

اكتشف الوعد الذي يقدمه النقل الذكي، وهو نهج مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة أنظمة النقل وتحسينها.

 التعامل مع موجة الإفصاحات عن الاستدامة: هل شركتك المتعددة الجنسيات مستعدة لذلك؟

استكشف التوصيات التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة الجديدة للإفصاح عن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديك مع بياناتك المالية.

 التوأم الرقمي مقابل المسار الرقمي: طريقتان متكاملتان لتكرار الأصول رقميًا

التوأم الرقمي مقابل المسار الرقمي: طريقتان متكاملتان لتكرار الأصول رقميًا

 العودة إلى التوريد والتصنيع المحلي: مخاطر الإفراط في ذلك

اكتشف مخاطر الإفراط في العودة إلى التوريد والتصنيع المحلي ولماذا تسمح سلسلة التوريد الهجينة للشركات بالتكيّف مع ظروف السوق المتغيرة وطلبات العملاء.

 ما المقصود بإدارة الطاقة؟

استكشف كيف تساعد إدارة الطاقة الشركات على مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه بشكل استباقي لتقليل الاستخدام وخفض تكاليف الطاقة.

 ما المقصود بـ TCFD؟

اكتشف كيف يسعى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) إلى إبقاء المستثمرين على اطلاع أفضل بالمخاطر المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركات.

 ما مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)؟

تعرف على مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وهي منظمة لوضع المعايير تعمل على إعداد معايير خاصة بالمجال للكشف عن مخاطر الاستدامة والفرص المتاحة.

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التقارير البحثية

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تقرير حالة جاهزية الاستدامة لعام 2024

تعرَّف على كيفية سد الفجوة بين الطموح والعمل حتى تتمكن من الاستثمار بحكمة لتحقيق التقدم في أهداف الاستدامة.
إعادة تصميم قيم العلامة التجارية

استكشف مدى تقارب الاستدامة والأرباح في الصناعة الاستهلاكية في العمليات الأساسية—بدءًا من تصميم المنتج وحتى التخلص منه وبناء أعمال أكثر استدامة.
تهيئة مرفق الخدمات الكهربائية للانتقال إلى الطاقة المستدامة

اكتشف إلى أي مدى يمكن للمعارف المستمدة من نموذج نضج الكهرباء النظيفة (CEMM) أن تساعد مرفق الخدمات الكهربائية في تسريع جهود إزالة الكربون والتحديث وتحقيق الاستدامة.

معضلة البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية

اكتشف لماذا تقول الشركات إن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أولوية قصوى و ترى أن الاستخدام الفعال لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسيلة لتسريع الربحية والنمو.

مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات والموضعات الشائعة في مجال الاستدامة من خلال مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بنا

انضم إلى John Granger، نائب الرئيس الأول لدى IBM Consulting، وهو يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف.

شاهد Eric Libow وهو يجيب عن الأسئلة حول أنظمة إدارة الأصول ويشرح كيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف وتحسين الخدمات.

تعرف على أساسيات بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Lexi Soberanis وهي تناقش بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكيف تختلف عن مجموعات البيانات الأخرى وما الذي يجب أخذه في الحسبان عند جمعها وإدارتها و إعداد تقارير عنها.

تعمق مع Stacey Gifford، الكيميائية في IBM Research، وهي تشرح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تطوير مواد صديقة للبيئة، ومعالجة تغير المناخ، وهو تحدٍ عالمي خطير.

البودكاست

استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية Smart Talks with IBM استمد الإلهام من Malcolm Gladwell، المفكر والكاتب الشهير في العلوم الاجتماعية، في حواره مع قادة الابتكار حول التقنيات التحويلية في البودكاست لدينا. استمع إلى البودكاست

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

IBM Maximo® Application Suite

إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبئية والموثوقية في منصة واحدة.

 حقق أقصى استفادة من أصول مؤسستك
IBM Envizi™ ESG Suite

يمكنك توحيد جميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بمؤسستك للحصول على تحليل دقيق وإعداد التقارير لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك.

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تبسيط عملية إعداد التقارير عن البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية (ESG)
IBM Environmental Intelligence Suite

التخطيط للأحداث المناخية الحرجة والاستجابة لها باستخدام  التحليلات المتقدمة للحفاظ على استمرارية الأعمال.

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الحصول على معارف بيئية