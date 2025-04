ما هي تعويضات الكربون؟

استجابةً للمخاوف المتعلقة بالمصداقية، تتطور ضوابط الجودة في سوق تعويضات الكربون. قامت مجموعات المعايير العالمية، مثل The Gold Standard وGreen-e، بتحديث أطر عملها لضمان أن تسهم مشاريع التعويض بشكل ملموس في التنمية المستدامة. تشمل المنظمات الرئيسية الأخرى ACR (المعروفة سابقًأ باسم سجل الكربون الأمريكي) وClimate Action Reserve، التي تدير سجلات أرصدة الكربون، وVerra، التي تدير برنامج المعيار الكربوني المعتمد (VCS)، وهو سوق طوعي بارز.

كما تدعم الحكومات الوطنية ضوابط الجودة لتعويضات الكربون. في أستراليا، طورت الحكومة الفيدرالية برنامج "Climate Active"، الذي ينشر إرشادات لمساعدة المنظمات في شراء التعويضات الصحيحة. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات الأمريكية عن مبادرات لدعم بيع أرصدة الكربون عالية المصداقية - والتي تعرف بأنها "أرصدة تمثل انبعاثات أو عمليات إزالة حقيقية وإضافية ودائمة وفريدة من نوعها وتم التحقق منها بشكل مستقل".9 أحد هذه المبادرات هو برنامج يوفر المساعدة الفنية والتحقق لمشاريع التعويض.

يمكن للشركات أيضًا اتخاذ تدابير خاصة لضمان الحصول على تعويضات كربون عالية الجودة. فيمكنهم:

اختيار البائع بعناية وعدم التردد في طلب أي معلومات غير متاحة للجمهور على موقعه الإلكتروني.

التأكد من أن التعويضات التي يشترونها لم تُباع إلا مرة واحدة.

أن يطلبوا من بائعيهم ضمان إلغاء التعويض من السوق نيابةً عن الشركة.

استخدام سجل عام تابع لجهة خارجية يتتبع ملكية التعويض طوال فترة حياته.

الحرص على شراء التعويضات "الإضافية" فقط (أي تلك التي لم تكن لتحدث بدون شراء الأرصدة).

يُقدَّم دليل أكثر تفصيلًا من جامعة Oxford، التي نشرت نسخة محدثة من Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting in 2024.10 يعتبر الدليل مرجعًا رئيسيًا حول كيفية تقييم واختيار التعويضات الصحيحة.