IBM Environmental Intelligence solutions
تزويد المطورين وعلماء البيانات بالبيانات البيئية والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وكفاءة الأعمال
معاينة مجانية لواجهات برمجة التطبيقات
لقطة جوية للأرض

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صُممت لمساعدة علماء البيانات ومطوري واجهات برمجة التطبيقات على الوصول إلى مجموعات بيانات بيئية وجغرافية مكانية منظمة وموثوق بها، ما يضمن سلاسة عملية تطوير التطبيقات البيئية وتحسينها.

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تمكَّن من تزويد مديري العمليات والاستدامة ببيانات دقيقة عن الجغرافيا المكانية والطقس والمناخ لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تحت الضغط.

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تعرَّف على كيفية تعزيز الذكاء البيئي للكفاءة وتمكين الأعمال. 
IBM Developer

IBM Environmental Intelligence: مجموعة أدوات المطورين لتعزيز الابتكار المستدام

 الوكيل

من البايتات إلى الأكلات: شركات التكنولوجيا الكبرى تزرع الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة الرقمية

 Sustainability Magazine

أفضل 10: شركات استدامة سحابية.

 غرفة أخبار IBM

دمج Environmental Intelligence لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية
الانضمام إلى المجتمع مجتمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والذكاء البيئي الخاص بـ IBM

تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو تحقيق الاستدامة.

 الانضمام إلى المجتمع Github

استفِد من مستودع Github لواجهات برمجة تطبيقات Environmental Intelligence الذي يحتوي على نماذج من التطبيقات.

 تعرّف على المزيد حلول الاستدامة من IBM

انضم إلى أقرانك ذوي الفكر المماثل وتعاونوا على تعزيز مستقبل مستدام!

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هل أنت مستعد لتعزيز قدرتك على التكيف مع التغيرات المناخية؟

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مدى إمكانية مساعدة حلول Environmental Intelligence على توقع الأحوال الجوية السيئة والتخفيف من آثارها؟ استكشف المزايا من خلال استخدام النسخة التجريبية المجانية أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لتطبيقات Environmental Intelligence.

 معاينة مجانية لواجهات برمجة التطبيقات