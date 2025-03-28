ما هي انبعاثات النطاق 1 و2 و3؟

تاريخ النشر: 10 يونيو 2024
المشاركون: Amanda McGrath وAlexandra Jonker
انبعاثات النطاق 1 و2 و3 هي فئات تستخدم لوصف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (GHG) الخاصة بالمنظمة استنادًا إلى نقطة منشأها.
بروتوكول الغازات المسببة للاحتباس الحراري (GHG Protocol)، وهو معيار معترف به دوليًا، أنشأ ثلاثة نطاقات لتوفير صورة كاملة للتأثير البيئي لأي عمل تجاري أو منظمة.
يساعد تصنيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الشركات في تحديد مصدر انبعاثاتها ثم تطوير استراتيجيات فعالة لتقليلها لاحقًا. كما يسمح بإجراء المقارنات والتقييمات بين الصناعات والقطاعات، مما يعزز الشفافية والمساءلة في جهود الاستدامة للشركات .
يساعد تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التخفيف من تغير المناخ. تحبس الغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية (بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز) الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في العديد من المشاكل البيئية، بما في ذلك زيادة الظواهر الجوية القاسية وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي. ووفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية، فإن الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، هي الأسباب الرئيسية لتغير المناخ.1 وتقدم نشرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقاريرًا تقول بأنه يجب اتخاذ خطوات فورية للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.2
تسعى العديد من الشركات والمنظمات إلى تحقيق الاستدامة والعمل المناخي من خلال تحديد أهداف لتحقيق انبعاثات صافية صفرية. يمكن أن يساعد قياس الانبعاثات في النطاق 1 و2 و3 والإبلاغ عنها على فهم مساهماتهم وتحديد فرص التخفيض.
بروتوكول غازات الاحتباس الحراري هو مجموعة من المعايير والأدوات التي تم تطويرها كمبادرة مشتركة بين معهد الموارد العالمية ومجلس الأعمال العالمي من أجل التنمية المستدامة (WBCSD). ويوفر طرقًا لقياس وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عمليات القطاعين الخاص والعام، وسلاسل القيمة وإجراءات التخفيف. ويعتبر صناع السياسات العالميون بروتوكول غازات الاحتباس الحراري بمثابة المرجع لمعايير إعداد التقارير الخاصة بغازات الاحتباس الحراري، وكثيرًا ما تستخدمه الدول والشركات لتطوير سياساتها الخاصة بقياس الانبعاثات وإعداد التقارير عنها. ويمكن استخدامه لتتبع بيانات الانبعاثات لمنتجات فردية أو شركات أو دول محددة أو حتى لسلسلة قيمة بالكامل. ونظرًا لاستخدامه على نطاق واسع، فإنه يجعل تقارير الانبعاثات العالمية أكثر اتساقًا ومجموعات البيانات أكثر قابلية للمقارنة.
انبعاثات النطاق 1 هي انبعاثات مباشرة من مصادر داخل الموقع تمتلكها الشركة أو تتحكم فيها. وتشمل أسبابها ما يلي:
ويشمل ذلك حرق الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والفحم والنفط لتوليد حرارة وطاقة في المعدات الثابتة. على سبيل المثال، قد يحرق المصنع الفحم في غلاية لتوليد البخار لعملياته الخاصة.
يتم إنتاج هذه الانبعاثات عن طريق حرق الوقود المستخدم في وسائل النقل التي تملكها الشركة أو التي تسيطر عليها مثل السيارات أو الشاحنات أو الطائرات أو السفن.
يتم إطلاق هذه الانبعاثات أثناء عمليات التصنيع أو التفاعلات الكيميائية داخل مرافق الشركة. فعلى سبيل المثال، يطلق إنتاج الأسمنت كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عندما يتم تسخين الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) لإنتاج الجير (أكسيد الكالسيوم)، وهو مكون رئيسي في الأسمنت.
تطلق بعض الانبعاثات من خلال التسريبات غير المقصودة من المعدات أو المرافق. وتتضمن المصادر الشائعة من هذه الانبعاثات تسرب غازات التبريد من أنظمة تكييف الهواء والتبريد، وكذلك تسرب الميثان من عمليات النفط والغاز الطبيعي.
إذا لم تكن الشركة تنتج الطاقة التي تحتاج إليها، فإن الانبعاثات الناتجة عن توليد تلك الطاقة في محطة التوليد أو مصدر آخر تصبح انبعاثات النطاق 2 للشركة. وهذه الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن توليد الكهرباء أو البخار أو الحرارة أو التبريد لا تنتجها مرافق الشركة الخاصة ولكنها ماتزال تمثل جزءًا من بصمتها الكربونية.
على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تشتري الكهرباء من محطة طاقة تحرق الفحم، فإن ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه محطة الطاقة يعتبر من انبعاثات النطاق 2 للشركة. فعلى الرغم من أن الشركة لم تنبعث منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر من منشآتها الخاصة، إلا أنها تسببت بشكل غير مباشر في الانبعاثات عن طريق شراء الكهرباء.
انبعاثات النطاق 3 هي جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى التي تحدث في سلسلة قيمة الشركة، مما يعني دورة الحياة الكاملة من الإنتاج إلى التسليم إلى الاستخدام والتخلص. ولا تنتج هذه الانبعاثات عن أصول الشركة أو أنشطتها الخاصة، ولكن قد يكون للشركة تأثير في توليدها بناءً على استهلاكها وشراكاتها مع شركات أخرى. وتنقسم انبعاثات النطاق 3 إلى فئتين:
تأتي الانبعاثات الأولية من مصادر مرتبطة بأنشطة الشركة ولكنها ليست مملوكة أو مدارة مباشرة من قبل الشركة. وتتضمن هذه الفئة بشكل عام الانبعاثات التي يتم إنشاؤها داخل سلسلة التوريد قبل وصول المنتج إلى الشركة. فعندما يُنتج المورد انبعاثات نتيجة للطرق التي يستخرج بها المواد الخام أو يصنع المنتجات أو ينقل البضائع أو يتعامل مع التخلص من النفايات، فإن هذه تعتبر انبعاثات أولية. وقد تشمل هذه الفئة أيضًا الانبعاثات الناتجة عن سفر عمال الشركة وتنقل الموظفين، بالإضافة إلى الانبعاثات الناتجة في دورة حياة الأصول الرأسمالية (مثل المعدات أو المركبات أو المباني).
تنتج الانبعاثات النهائية عن استخدام منتجات الشركة أو خدماتها. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تبيع السيارات، فإن الانبعاثات التي يتم إنتاجها عندما يقود العملاء تلك السيارات ستعتبر انبعاثات النطاق 3 النهائية. وإذا كانت الشركة تتضمن حقوق امتياز، فسيتم احتساب انبعاثاتها ضمن الانبعاثات النهائية للشركة الأم. كما أن المعالجة في نهاية عمر المنتجات المباعة (بمعنى الطرق التي يتم بها التخلص منها أو إعادة تدويرها بمجرد أن تصبح غير مفيدة) يمكن أن تخلق أيضًا انبعاثات غازات احتباس حراري. وإذا قامت شركة بتأجير الأصول (بما في ذلك المركبات أو المباني)، فإن الانبعاثات التي تنتجها هذه الأصول عند استخدامها تعتبر أيضًا انبعاثات النطاق 3 النهائية.
وغالبًا ما تمثل انبعاثات النطاق 3 الأولية والنهائية جزءًا كبيرًا من إجمالي البصمة الكربونية للشركة. ومع ذلك، فهي أيضًا الأكثر صعوبة في حسابها وتقليلها، حيث إنها تحدث غالبًا خارج سيطرة الشركة المباشرة.
تقوم الشركات بقياس انبعاثاتها وإعداد تقارير بشأنها وفقًا لمعيار الشركات لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن يساعد وضع قائمة جرد كاملة للانبعاثات تشمل جميع انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 الشركات في تركيز جهودها على أفضل فرص الحد من الانبعاثات.3
الخطوة الأولى هي تحديد مصادر الانبعاثات ضمن عمليات الشركة وسلسلة التوريد الخاصة بها. بعد ذلك، تقوم الشركة بجمع بيانات النشاط المتعلقة بهذه المصادر. وقد يشمل ذلك كمية الوقود المستخدمة أو المسافة التي تقطعها مركبات الشركة أو كمية الكهرباء المستهلكة. كما يتطلب ذلك جمع المعلومات من الموردين أو الأطراف المعنيين الآخرين لقياس انبعاثات النطاق 3.
بمجرد جمع البيانات، يتم حساب الانبعاثات باستخدام عوامل انبعاث محددة، حيث تمثل هذه العوامل متوسط معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمصدر معين أو نوع نشاط معين. أصبحت قوائم العوامل أكثر تفصيلاً وتعقيدًا. ويعد اختيار عامل الانبعاثات المناسب وتطبيقه عملية معقدة. ويمكن الحصول على عوامل الانبعاثات من مجموعة كبيرة من المنظمات والمصادر العامة، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية (IEA) والهيئات الحكومية المختلفة.
وأخيرًا، يتضمن الإبلاغ عن الانبعاثات الكشف عن الكميات الإجمالية لكل نطاق، إلى جانب وصف للمنهجيات المستخدمة، وذلك لتحقيق الشفافية. يمكن إعداد التقارير من خلال قنوات مختلفة، مثل تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات، أو الإيداعات التنظيمية، مثل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، أو منصات الإفصاح الطوعي.
يمكن أن يساعد الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات إزالة الكربون في الحد من تأثيرها البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وقد يؤدي أيضًا إلى خفض التكاليف الإجمالية من خلال تحقيق كفاءات أكبر وتحسين سمعة العلامة التجارية لدى العملاء. وتتضمن الاستراتيجيات الشائعة لتقليل إجمالي الانبعاثات الصادرة عن الشركات ما يلي:
يمكن للشركات استخدام معدات موفرة للطاقة (مثل السيارات الكهربائية) وتهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة في مبانيها وعملياتها الصناعية. وقد تعمل الشركات أيضًا على تغيير عمليات التصنيع أو التشغيل لإصدار كميات أقل من غازات الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، يمكن لمصنعي الأسمنت تقليل الانبعاثات عن طريق ضبط مزيج المواد الخام المستخدمة في الإنتاج. ويمكن لبعض الصناعات تنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط انبعاثات الكربون من المصدر وتخزينها تحت الأرض، حيث يعمل هذا على منعها من دخول الغلاف الجوي للأرض والمساهمة في الاحتباس الحراري.
يمكن للشركات التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية، لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة. ويمكن أن يؤدي شراء الطاقة المتجددة-على سبيل المثال، من خلال اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)-إلى تقليل انبعاثات النطاق 2 بشكل كبير.
غالبًا ما تكون انبعاثات النطاق 3 واسعة النطاق ولكنها أيضا الأكثر صعوبة في الحد منها بسبب طبيعتها المعقدة. وتتضمن بعض الاستراتيجيات التي يمكن للشركات استخدامها للتأثير على سلسلة القيمة الخاصة بها لتقليل الانبعاثات ما يلي:
إزالة الكربون هي طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يشير تغير المناخ إلى الاحتباس الحراري، وهو الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
إعداد تقارير غازات الاحتباس الحراري هي عملية توثيق كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من شركة أو منظمة أو بلد بطريقة متسقة وشفافة.
فيما يلي كيفية مساعدة التقنيات المتطورة الناس على التكيف مع آثار تغير المناخ اليوم والاستعداد للمستقبل.
تعلم كيفية احتساب مشتريات الطاقة المتجددة، وكيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 وما قد يعنيه النطاق الرابع للانبعاثات لعملك.
فيما يلي توضيح لكيفية تمكّن المؤسسات من إعداد بياناتها لتسريع أهداف خفض الانبعاثات وبناء أساس للاستدامة.
1 الأسئلة الشائعة حول تغير المناخ (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية، فبراير 2024.
2 تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، مارس 2023.
3 الأسئلة الشائعة حول بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، ديسمبر 2022.