ما المقصود بالطاقة المتجددة؟

شهدت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر انطلاق عصر من الاكتشافات التكنولوجية، وكان الوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الجديد الأساسي فيها. يتكون الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز الطبيعي) من تحلل المواد العضوية ويتم حرقه لاستخدامه كوقود. ومع تطور التقنية، أصبح إنتاج الوقود الأحفوري أكثر سهولة وأقل تكلفة، ما أدى إلى زيادة استخدامه. واليوم، فإنه يوفر حوالي %80 من طاقة العالم.2

ومع ذلك، عند حرق الوقود الأحفوري، فإنه يطلق غازات الاحتباس الحراري (GHGs) مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكسيد النيتروس (N2O) في الغلاف الجوي. عندما تتراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، فإنها تحبس إشعاع الشمس وتمنع إطلاقه في الفضاء، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. وكنتيجة مباشرة، بات الوقود الأحفوري المحرك الأساسي لأزمة تغير المناخ الراهنة والمساهم الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

قد يسبب الاحتباس الحراري تغيرات ضارة وطويلة الأمد في مناخ الأرض وأنماط الطقس، ما يؤدي إلى وجود عواصف أقوى، وصيف أكثر حرارة وجفافًا، وتغيرات في النظم البنائية الطبيعية.

تستخدم العديد من المجموعات حساب كميات الكربون، وهي ممارسة قياس وتتبع كمية غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة المنبعثة خلال العمليات العادية، للمساعدة في دفع تحول الطاقة وتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري. يمكن أن يساعد دمج مصادر الطاقة المتجددة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة أو الصفرية المجموعات على تحقيق هذه الأهداف، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة والأثر البيئي.