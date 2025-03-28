عندما حازت شركة IBM Global Real Estate (GRE) جائزة شيلا شيريدان الدولية لإدارة المرافق (IFMA)¹ وجائزة الطاووس الذهبي من معهد المديرين² لمبادراتها القائمة على الاستدامة في سبتمبر 2022 -بعد أشهر فقط من حصولها على الاعتماد الذهبي كشركة رائدة في مجال عقود الإيجار الخضراء لعام 2020³- كانت هذه إنجازات إضافية في سجل IBM الطويل من السلوك المسؤول بيئيًا. وبمعنى أوسع، أظهرت هذه الجوائز كيف ظلت شركة IBM وفية للقيم التي غرسها رئيسها التنفيذي آنذاك توماس جيه واتسون في شركة IBM منذ ما يقرب من 60 عامًا، "لنكون في طليعة تلك الشركات التي تجعل عالمنا مكانًا أفضل".

مع أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المساحة الخاضعة للإدارة في أكثر من 600 موقع ونحو 100 دولة، تقع على عاتق شركة IBM مسؤولية تحسين استدامة مرافقها وعملياتها. وتعتقد الشركة أن إدارة العقارات المسؤولة يمكن أن تكون جزءًا من الحل لأزمة التنوع البيولوجي والمناخ على كوكب الأرض.

مثل الشركات الأخرى، تقوم شركة IBM برحلة ليس فقط للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) واستهلاك المياه والنفايات، ولكن أيضًا لقياس تقدمها نحو أهداف الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه IBM مجموعة من التحديات المعقدة لتحقيق ذلك بنجاح عبر مجموعة متنوعة من المرافق.

وفي مواجهة هذا التحدي المتعلق بالاستدامة، تستخدم شركة IBM GRE تقنيات IBM للتتبع والتحليل والإبلاغ بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وموثوقة. وتستخدم شركة IBM الرؤى التي تولدها لمواءمة عملية صنع القرار لديها مع ما هو جيد للعالم.

وفي الوقت نفسه، تعمل IBM كمثال يُحتذى به للمساعدة في توجيه عملائها الحاليين والمستقبليين في رحلات الاستدامة الخاصة بهم. وتبحث الشركات والمنظمات عن حلول ناضجة وواقعية يمكن أن تختصر طريقها إلى الاستدامة، مع المساعدة على تحسين كفاءة وأداء عملياتها. وبهذا المعنى، فإن شركة IBM -باستخدام حلولها الخاصة- هي "العميل صفر"، وهي حريصة على سرد قصتها.

بدأت ملامح رؤية تحول الاستدامة لشركة IBM في التبلور أولاً في اجتماع مع الدكتور كريم يوسف، المدير العام لبرامج الاستدامة في IBM. كانت الامتيازات الرئيسية لهذه المناقشات هي الفرصة لتوسيع نطاق قدرات منصات GRE المتكاملة: حل IBM TRIRIGA الحل الخاص بإدارة المرافق وحل IBM Maximo الخاص بإدارة الأصول. لقد أبلغ العملاء بالحاجة إلى جعل الاستدامة والآثار البيئية للقرارات أكثر شفافية وإدراج هذه الرؤى في القرارات اليومية المتعلقة بالعقارات والمرافق وإدارة الأصول.