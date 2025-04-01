اكتشف برنامج IBM® Blueworks Live، وهو الطريقة الأبسط لتحديد عمليات عملك وإدارتها في السحابة.



- نمذجة عمليات سهلة الاستخدام: تمكَّن من إنشاء مخططات عملية واضحة واحترافية بسرعة. ولا يتطلب الأمر تدريبًا.



- مستودع مركزي آمن: احتفظ بجميع خرائط عملياتك ووثائقك في مصدر واحد آمن وموثوق به للحقيقة.



- المزامنة التلقائية: حدِّث معلومات العمليات مرّة واحدة، وسيجري تحديثها في كل مكان؛ للحفاظ على المواءمة مع الجميع



- التعاون الآني: اعمل مع فريقك من أي مكان على الفور.



- التحسين من أجل تحقيق النمو: حدِّد فرص التحسين لتبسيط كل العمليات لتتمكَّن من التركيز على الأمر المهم حقًا، وهو تنمية عملك.



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