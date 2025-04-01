تمثل العقارات ثاني أكبر عبء من حيث التكلفة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المؤسسات الكبيرة. تتحول المؤسسات بسرعة نحو النماذج المركزية، مدفوعة بذلك المشهد التشغيلي المتطور باستمرار. ويتطلب ذلك حلولاً على مستوى المؤسسات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الاستجابة وتحسين الكفاءة.



تُعد القدرة على الوصول إلى البيانات من خلال مصدر واحد للحقيقة عبر دورة حياة العقارات أمراً أساسياً لرفع مستوى الأداء التشغيلي. تقدم مجموعة ®IBM ®TRIRIGA نظامًا متكاملاً لإدارة مكان العمل (IWMS) يتمتع بالشمولية من علامة تجارية موثوق بها تتصدر السوق فيما يتعلق بالوظائف والأمن وقابلية التهيئة كما أنها مجموعة متكاملة بشكل أصلي.

تتسم TRIRIGA بالسرعة والمرونة والشمولية، وبالتالي فهي تحتوي على مزيج كامل من التطبيقات في منصة واحدة لتحقيق أقصى مستويات الأداء لدورة حياة المرفق مع تجهيزك لتلبية الاحتياجات المستقبلية.