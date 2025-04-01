تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق
تمثل العقارات ثاني أكبر عبء من حيث التكلفة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المؤسسات الكبيرة. تتحول المؤسسات بسرعة نحو النماذج المركزية، مدفوعة بذلك المشهد التشغيلي المتطور باستمرار. ويتطلب ذلك حلولاً على مستوى المؤسسات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الاستجابة وتحسين الكفاءة.
تُعد القدرة على الوصول إلى البيانات من خلال مصدر واحد للحقيقة عبر دورة حياة العقارات أمراً أساسياً لرفع مستوى الأداء التشغيلي. تقدم مجموعة ®IBM ®TRIRIGA نظامًا متكاملاً لإدارة مكان العمل (IWMS) يتمتع بالشمولية من علامة تجارية موثوق بها تتصدر السوق فيما يتعلق بالوظائف والأمن وقابلية التهيئة كما أنها مجموعة متكاملة بشكل أصلي.
تتسم TRIRIGA بالسرعة والمرونة والشمولية، وبالتالي فهي تحتوي على مزيج كامل من التطبيقات في منصة واحدة لتحقيق أقصى مستويات الأداء لدورة حياة المرفق مع تجهيزك لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
استكشف كيف يمكنك تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق لديك.
زيادة في سرعة الحصول على معارف استخدام المساحة.¹
في تجنب التكاليف مع تقليل أوقات إعداد التقارير.²
أمر عمل تمت معالجته سنويًا باستخدام TRIRIGA.²
تسجيل وتحليل بيانات مخطط الطوابق لاتخاذ أهم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتخطيط المساحات لتحقيق أقصى استفادة من استخدام مساحة العمل ومنح الشاغلين المساحات التي يحتاجونها.
توفير تجربة مساحة مكتبية تركز على سلامة الموظفين ورفاهيتهم، وتحافظ على سلامة المستخدمين وتواصلهم وإنتاجيتهم.
تبسيط محاسبة وإدارة الإيجارات لتحسين معدلات التوفير في التكاليف وتقييم التأثيرات المالية للانقطاعات المحتملة بشكل أفضل.
استخدام الصيانة القائمة على الحالة والصيانة الوقائية من أجل اتخاذ قرارات أفضل وتقليل تكاليف التشغيل.
تحسين زمن دورة المشروع، والقضاء على تجاوزات الميزانية، وإزالة اختناقات الموارد، وتحليل مخاطر المشاريع بهدف تحسين قرارات التخطيط.
تحديد وتقييم الفرص المتاحة لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات والبصمة الكربونية الإجمالية لمحفظتك العقارية.
شاهد كيف يمكن أن توفر قدرات TRIRIGA Application Suite إدارة شاملة لدورة حياة المرافق على مستوى المجالات المختلفة.
تواجه الوكالات الحكومية العديد من التحديات في إدارة المباني والمرافق القديمة، بما في ذلك الصيانة المؤجلة وانخفاض التمويل وزيادة الرقابة وارتفاع التكاليف ونقص العمالة والتركيز على المباني السليمة. تحتاج هذه الوكالات إلى حلول إدارة مرافق منخفضة التكلفة وطويلة الأجل تتيح إمكانية التكيف المرن والسريع مع الأحداث غير المتوقعة، مما يضمن استمرار عملياتها الأساسية.
القدرات:
- تصميم نموذجي للتطبيقات المنطقية المتدرجة في التنفيذ
- حاصل على تصريح FedRamp (مستوى تأثير متوسط)
- معتمد من مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB) البندين 87 و96
- وظيفة تقييم متكامل لحالة المرفق
- بنية مفتوحة وقابلة للتوسيع مصممة لسهولة التكامل
- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق
تكافح المستشفيات والمرافق الطبية لتوفير رعاية شاملة دون خسارة مالية. من الصعب تحقيق التوازن بين ارتفاع تكاليف العمالة والتوريد والتأمين والمباني والتشغيل مقابل انخفاض تعويضات التأمين وانخفاض تمويل الحكومة. لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى بشكل آمن وأخلاقي كل يوم، يجب عليهم تحسين الكفاءة التشغيلية. يجب أن تتيح الصيانة إمكانية سرعة دوران غرف المرضى وغرف الفحص والعمليات لزيادة كفاءة البنية التحتية وعائد الاستثمار إلى أقصى درجة. ويعد الحفاظ على أحدث المرافق على أحدث طراز أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق عائد استثمار إيجابي ولكن للوفاء بمعايير السلامة التنظيمية والمعايير الصحية أيضًا.
القدرات
- أتمتة عملية الصيانة والعمليات
- موازنة أحمال التشغيل بين المتخصصين في المرافق
- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق
- تتبع إمدادات الصيانة وإدارتها
- تقارير مكثفة أو لوحات معلومات بشأن الأنشطة اليومية
يجب على المؤسسات التعليمية تخريج مواطنين متميزين وإعداد العاملين المستقبليين للوظائف في الوقت الذي تواجه فيه تخفيضات سنوية في التمويل. ولخفض النفقات، غالبًا ما تحتاج إلى خفض عدد الموظفين، أو زيادة عدد الملتحقين أو خفض تكاليف المرافق. يمكن أن يؤدي تبني استخدام حل إدارة المرافق المتكامل إلى مواجهة هذه التحديات. فمن خلال تحسين الصيانة والعمليات، يمكن للمؤسسات خفض متطلبات التوظيف، والتعامل مع عدد أكبر من الطلاب والأنشطة، وتخطيط وتنفيذ صيانة المرافق بشكل أفضل.
القدرات:
- تقييم متكامل لحالة المرفق
- أتمتة عملية الصيانة والعمليات
- تخطيط رأس المال وإدارة الإيجارات المتكامل
- مصدر واحد للحقيقة للحرم الجامعي أو إدارة المرافق
- إعداد تقارير أو لوحات معلومات قوية لمراقبة الأنشطة
تواجه العديد من الشركات نقصاً في استغلال المساحات المكتبية بسبب التحول نحو العمل المختلط، ومساحات العمل المفتوحة، ومساحات العمل الصحية، وديناميكيات القوى العاملة المتغيرة. تحتاج الشركات إلى حل شامل لإدارة المساحات لتوفير بيئات عمل منتجة ومنخفضة التكلفة ومستدامة. يعمل هذا الحل على تحسين استخدام المساحات داخل المباني وفيما بينها، مما يعزز تخطيط رأس المال، ويدير شروط إيجار المباني، ويقلل من نفقات الصيانة والتكاليف التشغيلية عبر مختلف المرافق.
القدرات:
- تخطيط رأس المال وإدارة المشروعات المتكامل
- إدارة الإيجارات المتكاملة
- إدارة شاملة للمساحة والحركة ومساحة العمل
- فندقة أماكن العمل والحجوزات وتخطيط المساحات الداخلية
- إدارة الصيانة أوالعمليات الشاملة
- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق
- إعداد تقارير أو لوحات معلومات قوية للوعي التشغيلي
استخدم مستشفى Royal Melbourne Hospital برنامج IBM TRIRIGA لرقمنة إدارة المرافق وعمليات الأعمال.
استخدمت شركة Teradyne برنامج IBM TRIRIGA لتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين استغلال المساحات والاستفادة منها.
استخدمت Outfront Media برنامج IBM TRIRIGA لتحويل عملياتها اليدوية إلى تجارب رقمية سلسة.
تسريع الاستدامة من خلال منصة واحدة للبيانات والتحليلات التي تتيح الإدارة الكاملة لمؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
يمكنك الحصول على إدارة ذكية للأصول وما يتعلق بها من المراقبة والصيانة التنبؤية ورؤية الكمبيوتر والسلامة والموثوقية، كل ذلك في منصة واحدة.
تزيد تقنية الذكاء الاصطناعي والطقس المتقدمة مستوى المرونة من خلال التقييم والتخطيط لمواجهة التأثيرات البيئية على العمليات والأصول وسلاسل التوريد.
1 ¹ كارين بوش، إغلاق مكان العمل ®دور في كوفيد-19، فبراير 2021
² تحسين عقاراتك وإدارة المرافق من الألف إلى الياء، مايو 2021