نعم، هناك تجربة إرشادية متاحة لاثنين من القدرات المتوفرة Maximo Application Suite مع:إدارة(إدارة الأصول) و( إدارة السلامة( إدارة المؤسسات)) و( إدارة السلامة(إدارة الصيانة التنبؤية)). يمكنك التسجيل للتجربة هنا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض توضيحي للتفتيش المرئي لنظام Maximo Visual Inspection موجه ذاتيًا يمكنك التسجيل فيه من هنا. هناك أيضًا خيار طلب عرض عرض توضيحي مباشر مع خبير تقني عن طريق ملء هذا النموذج هنا.