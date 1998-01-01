يأتي IBM® Maximo® Application Suite (MAS) في حزمتين: البرامج التي يديرها العميل أو البرامج كخدمة (SaaS). يتم شراء MAS باستخدام نموذج مبسط للترخيص والاستخدام بالاستفادة من نظام قائم على الائتمان يسمى AppPoints. يوفر ذلك مرونة في إضافة الوظائف والمستخدمين بسهولة، وتوسيع نطاق عملك، والدفع فقط مقابل ما تستخدمه باستحقاق واحد.
مستوى الدخول لإدارة الأصول والصيانة والسلامة وفحص جودة المنتج. دعم ميداني رقمي ®دعم ميداني رقمي أجهزة VIA محمول ومنصات المستخدم لسهولة بناء طرازات الذكاء الاصطناعي رؤية الكمبيوتر.
كامل Maximo Application Suite عرض برمجيات Enterprise إدارة الأصول (EAM) + إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (إدارة أداء APM)) + الصيانة المتمحورة حول الموثوقية (RCM) مجتمعة في عرض واحد.
مرونة تشغيلية أوسع مع ميزة إضافية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة. خيار قابل للتكوين بدرجة عالية لتحديد متطلبات محددة من الصيانة أو التعافي من الكوارث أو الاحتفاظ بالبيانات.
كامل Maximo Application Suite عرض برمجيات Enterprise إدارة الأصول (EAM) + إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (إدارة أداء APM)) + الصيانة المتمحورة حول الموثوقية (RCM) مجتمعة في عرض واحد.
Maximo Manage، والسلامة، والموثوقية الاستراتيجية، والموثوقية الاستراتيجية، والمجدول
Maximo Visual Inspection
®حلول ماكسيمو الصناعات ماكسيمو سوليوشنز
®نظام ماكسيمو للمراقبة والتنبؤ والمساعدة ومُحسِّن الجدول الزمني
®ماكسيمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
السعر
تمديد للحصول على تفاصيل الخيار
الصيانة: ابتداءً من أقل من 40 ألف دولار أمريكي سنوياً
الفحص: ابتداءً من أقل من 45 ألف دولار أمريكي في السنة
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نقاط التطبيق
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الصيانة: بدءاً من 150
الفحص 175
بدءاً من 300
متفاوتة
متفاوتة
حد السعة
تمديد للحصول على تفاصيل الخيار
الصيانة:
الفحص:
لا حدود
لا حدود
لا حدود
النشر
السحابة
السحابة
السحابة
السحابة/محلي/هجين
تنعكسالاختلافات بين هذه الخيارات في الجدول أعلاه. يمكنك اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجات عملك المحددة من خلال اختيار أفضل نموذج إدارة مناسب لك، وخيارات النشر، ومستوى التخصيصات التي تحتاجها.
لا، فبفضل نظام AppPoints، ما عليك سوى تثبيت العنصر الذي تريد نشره.
MAS يمكن نشرها محليًا، أو من خلال السحابة الفائقة (تتم إدارة العميل على AWS وAzure وGoogle السحابة وغيرها من السحابة)، أو كخدمة SaaS من خلال AWS.
نعم، يتضمن IBM Maximo Application Suite جميع البرامج الداعمة المطلوبة لتثبيت وتنفيذ واستخدام المعلومات IBM Cloud Pak for Data (CP4D) و OpenShift و Db2 و WAS Liberty. أما بالنسبة للبرامج المضمّنة، فلا حاجة إلى شراء إضافي عند استخدامها داخل المجموعة.
نعم، هناك تجربة إرشادية متاحة لاثنين من القدرات المتوفرة Maximo Application Suite مع:إدارة(إدارة الأصول) و( إدارة السلامة( إدارة المؤسسات)) و( إدارة السلامة(إدارة الصيانة التنبؤية)). يمكنك التسجيل للتجربة هنا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض توضيحي للتفتيش المرئي لنظام Maximo Visual Inspection موجه ذاتيًا يمكنك التسجيل فيه من هنا. هناك أيضًا خيار طلب عرض عرض توضيحي مباشر مع خبير تقني عن طريق ملء هذا النموذج هنا.
ترخيص الاشتراك هو اتفاقية غير قابلة للإلغاء لمدة 12 شهراً كحد أدنى بينك وبين IBM. هذا يعني أنك توافق على الدفع مقابل مدة الالتزام كاملة، وتتيح لك تكنولوجيا المعلومات إمكانية التجديد أو الإنهاء في نهاية المدة.