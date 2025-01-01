عند التعامل مع الأعمال التجارية-حساس الأصل والمعدات، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع هي حساس للحفاظ على سير العمليات بسلاسة. ولكن إذا كانت مؤسستك تعمل على مئات وربما حتى الآلاف من الأصل، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.

مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيق الأجهزة المحمولة, ملفوفة في حل برمجي معياري قائم على السحابة القائمة على السحابة IBM Maximo Application Suite يمكن أن يساعد الفنيين لديك في التعامل مع عمليات التفتيش حساس لتلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.