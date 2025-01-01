التفتيش الأصلي مع IBM Maximo Application Suite
يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.
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رسم توضيحي لجسر معلق يتم فحصه بصرياً بواسطة طائرات بدون طيار
عمليات الفحص البصري المؤتمتة لإدارة الأصول بشكل أكثر ذكاءً

عند التعامل مع الأعمال التجارية-حساس الأصل والمعدات، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع هي حساس للحفاظ على سير العمليات بسلاسة. ولكن إذا كانت مؤسستك تعمل على مئات وربما حتى الآلاف من الأصل، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.

مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيق الأجهزة المحمولة, ملفوفة في حل برمجي معياري قائم على السحابة القائمة على السحابة IBM Maximo Application Suite يمكن أن يساعد الفنيين لديك في التعامل مع عمليات التفتيش حساس لتلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.
ما الذي يمكنك فعله
التقاط بيانات الفحص في الموقع في الوقت الفعلي امنح ®قوة إدارة الأصول الذكية إلى النظام البنائي التشغيلي الكامل حتى يتمكنوا من التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً من أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS محمول بمساعدة السحابة-القائمة على الفحص القائم على التطبيق. يتيح ذلك إمكانية إجراء عمليات الفحص أثناء التنقل وجمع البيانات في الوقت الفعلي والرؤية عبر عدة مستخدمين. استكشاف إدارة أصول المؤسسة بالأحياء المحمولة القدرات اقرأ موجز حلول ibm maximo للأجهزة المحمولة
تحسين الأصل سير العمل التفتيش على سير العمل تبسيط قدرات جمع البيانات والتفتيش باستخدام قوائم التحقق الرقمية ونماذج التفتيش الموحدة القابلة للتخصيص. احصل على قيمة من خلال أتمتة الجداول والمهام والإشعارات مع تقليل العمل اليدوي الذي يستغرق وقتاً طويلاً. تعرف على المزيد حول برنامج الفحص البصري اقرأ موجز حل الفحص المرئي من IBM Maximo Visual Inspection
أتمتة عمليات فحص المعدات الأصلية والمعدّات التعرف بسهولة على عيوب الأصل والمنتج أو العيوب أو الحالات الشاذة أو الانحرافات باستخدام مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في بيئة الفحص في بيئة رمز منخفضة الأصل من خلال برنامج الفحص الأصلي. تحسين الإنتاجية وتقليل فترة التعطل بسرعة ودقة أكبر من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة. اكتشف تحديات فحص الجودة
تبسيط السلامة والكفاءة التشغيلية من خلال برنامج الفحص الخاص بك 

بمساعدة الرؤى التي تم فتحها حديثاً وعمليات الفحص القياسية الآلية، يمكن لـ ibm maximo المساعدة في تحسين السلامة والحفاظ على الامتثال من خلال عمليات تدقيق سهلة الملء مع منع الانقطاعات بمساعدة بياناتك الأصلية.
المزايا
تسريع معدلات الإصلاحات لأول مرة ومنع انقطاع التيار الكهربائي

قم بزيادة إنتاجية الفنيين وتقليل فترة التعطل وتوسيع دورة حياة الأصل من خلال توسيع نطاق ®قوة برنامج الفحص البصري للأجهزة المحمولة.
تحقيق MTTR أفضل من خلال قدرات برمجيات فحص الأصول المتقدمة

احصل على المعلومات المناسبة أو المقاييس الصحيحة للفنيين الميدانيين لديك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية عن بُعد في تطبيق الفحص متعدد الأغراض.
احصل على التجربة الأصلية الحقيقية للهاتف المحمول مع البيانات في الوقت الفعلي

يمكنك تحسين كفاءة العمل باستخدام القدرات الأصلية، بما في ذلك التقاط الصور، والمسح الضوئي للرموز الشريطية، وتحويل الصوت إلى نص، ومعلومات الموقع الجغرافي GPS المتاحة من خلال برنامج إدارة الفحص.
دراسة الحالة 
استخدام الذكاء الاصطناعي للتخفيف من مخاطر البنية التحتية

دخلت شركة Sund &amp; Baelt في شراكة مع IBM لتطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الفحص مع تحسين الجودة من خلال أعمال الفحص الآلي.

صناعات 4.0 مع نظام مستند إلى الذكاء الاصطناعي المستند إلى الذكاء الاصطناعي

اعتمد مركز بحوث التصنيع المتقدم على نظام IBM Maximo لدعم التطوير السريع لنظام الفحص البصري الذكي.

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حالة الاستخدام ذات الصلة إدارة أداء الأصول

تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد - مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي.

 إدارة الصيانة

مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM Maximo Application Suite.
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