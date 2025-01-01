Enterprise إدارة الأصول مع IBM Maximo Application Suite
قم بتعظيم نتائج الصيانة الأصلية من خلال تسخير ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تحركها الرؤى
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رسم توضيحي لتوربينات الرياح، السحابة والشاحنة والنفايات السائلة والرسم البياني الخطي

تم الاعتراف بـ ibm maximo كشركة رائدة في السوق في مجال إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية

اقرأ "فيردانتيكس جرين كوادرانت: برنامج إدارة أصول المؤسسة 2024" لمعرفة كيف يتم وضع IBM.

قراءة المدونة
اعثر على الحل المناسب لمتطلبات العمليات الخاصة بك

من أجل تحسين إدارةالأصول Order Management (EAM) ، يعد نظام إدارة الأصول (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة في مراقبة التكاليف ووضع الميزانية. إن إدارة األصل بفعالية تحول دون ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على األصل (ROA)، مع ضمان االلتزام بالبيئة والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وبروتوكولات السلامة والبيئة والسلامة (HSE).

IBM® Maximo® Application Suiteوهي مزيج من إدارة دورة الحياة الأصلية (ALM) الرائدة في السوق، تساعد على تحسين التخطيط الاستثماري الأصلي بدءًا من المشتريات وحتى إيقاف التشغيل وتبسيط التخطيط الاستثماري الأصلي. تقدم شركة ibm maximo، باستخدام أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية، حلول أفضل الممارسات العملية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات.  

يستخدم نظام ®Maximo Work Order Intelligence الذي تم طرحه حديثًا والمدعوم من IBM watsonx الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات, تقديم توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم عمليات الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية.
جرّب ibm maximo مجاناً

ابدأ إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا IBM Maximo Application Suite. استكشف ميزة وفوائد IBM Maximo Manage والسلامة والفحص البصري، وهي ثلاثة تطبيقات رئيسية في المجموعة.

طرق أخرى للتجربة ®ماكسيمو
جولة في المنتج
قم بجولة في ibm maximo
العرض التوضيحي لإدارة الأسطول
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فيديو توضيحي
شاهد الفيديو التجريبي EAM
المزايا
تمكين الاستجابة في الوقت المناسب

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على توصيات رمز الفشل على الرغم من عدم اكتمال البيانات. يمكنك تعيين الفني المناسب بالأدوات المناسبة بسرعة لحل المشكلة. 

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تحقيق أقصى استفادة من برنامج إدارة أصول المؤسسة الأفضل في فئته 

قم بتصفية الضوضاء بمساعدة لوحة المعلومات القابلة للتكوين التي تحتوي على معلومات حساس الأصل، مع أتمتة الموافقات والمهام المتكررة.

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استخدام خبرات الصناعات المدمجة

توظيف أفضل نماذج بيانات تطبيقات الصناعات ونماذج سير العمل لتسريع عملية تحويل الصناعات.
دمج الانبعاثات مع إدارة العمل 

تتبع وإدارة الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة مع ربط جهود خفض الانبعاثات بأنشطة الصيانة.  

 اكتشف كيف يمكنك التقاط الانبعاثات التشغيلية وإدارتها
تمديد دورات الحياة الأصلية مع حساس مؤشرات الأداء الرئيسية

قم بتعزيز العائد على الأصول من خلال التحليلات المالية والإدارية من أجل إدارة أفضل لدورة حياة الأصل.

 اقرأ المدونة على ALM الاستراتيجية
الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة

العنوان السلامة المهنية من خلال تحديد مشكلات السلامة وتلبية معايير الامتثال الخاصة بك. تحسين إدارة المخاطر وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعلومات.

 انظر لماذا يسمي بروس ®باور ®ماكسيمو القلب النابض لعمليات المعلومات التكنولوجية 
Maximo Manage

Maximo Manageوهي منصة متكاملة لإدارة عمليات إدارة الأصول، تقدم في الوقت المناسب البيانات الأساسية في الوقت المناسب إلى المتخصصين في إدارة الأصول، سواءً في الموقع أو خارجه، في الوقت المناسب. تمكّن معلومات تكنولوجيا المعلومات فرقك من تجاوز الصيانة المجدولة زمنيًا وتساعدك على إدارة دورة حياة الأصل والحفاظ عليها لتعزيز دورة حياة الأصل, تقليل فترات التعافي غير المتوقعة وتعزيز إنتاجية الفريق.

الفوائد

  • أتمتة الصيانة لتقليل المخاطر وتحسين الإنتاجية.
  • الوصول إلى البيانات والعمليات المركزية لتحسين الأنشطة وتحسين مدة التشغيل.
  • يمكنك زيادة الإنتاجية باستخدام تجربة المستخدم المستندة إلى الأدوار ومعلومات اللوحة والتطبيق.
  • عزز سير عملك بطريقة قابلة للتخصيص.
 قراءة موجز حل Maximo Manage Maximo Manage ®برنامج جدولة ماكسيمو

تخطيط العمل وجدولته وإرساله وتتبعه بكفاءة. تعرف على المزيد حول ®جدولة ماكسيمو، والتي تم تضمينها في مجموعة.

 تعرف على كيفية إنشاء سبيندروبس لجداول الصيانة Maximo Calibration

معايرة أدوات المعايرة والقياس المعدلات.

 مدير الأصول الخطية Maximo Linear Asset Manager

إدارة الأصل الخطي باستخدام التجزئة الديناميكية لتحديد موقع أنشطة الصيانة وتحديد أماكن تغير الخصائص وتخطيط المراقبة والقياس.
حلول إضافية لإدارة أصول المؤسسة

استكشف التطبيق الإضافي والوظائف الإضافية المتاحة في ®ماكسيمو.

 ®ماكسيمو محمول

تمكين الفنيين الميدانيين من استخدام أجهزة محمول ذكية للوصول إلى البيانات الأصلية في الوقت الفعلي وفي المكان والزمان المناسبين لإنجاز أعمالهم. 

 ®محول Maximo ERP Adapter

أنشئ تدفقات الأعمال بين Maximo Manage وأعمالك Oracle التطبيق مع ®Maximo Connector لـ Oracle. باستخدام ®Maximo Connector for SAP التطبيق، يمكنك دمج نظام SAP مع بقية المؤسسة.

 مدير تكوين الأصول Maximo Asset Configuration Manager 

إدارة تكوين دورات حياة كل عنصر من العناصر ذات القيمة العالية والمعقدة والمنظمة. تعرف على المزيد حول Maximo Asset Configuration Manager.

 Maximo Health, Safety and Environment Manager

دمج عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع إدارة الأصول للحصول على زمن شبه حقيقي معارف على العمليات ومواقع العمل والموظفين. استخدمها لتحسين إدارة الحوادث وتقييم المخاطر والتقييم التشغيلي للمخاطر والامتثال للوائح.

 إدارة الأصول المكانية Maximo Spatial Asset Management

تصور العلاقات المكانية بين العلاقات المكانية بين البيانات الأصلية المدارة والبيانات الجغرافية المكانية وغيرها من الخرائط الأخرى.

 ®موصل ماكسيمو كونكتور ®IBM Envizi 

قم بتوحيد بيانات الشركات لمزامنة الموقع الأصلي وقراءات العدادات تلقائيًا لتتبع استخدام الطاقة للكهرباء, والغاز الطبيعي والمياه وحساب انبعاثات النطاق 1 و2 ذات الصلة بالمعلومات.

حلول الصناعات

®ماكسيمو للنقل

تقدم منصة EAM لجميع أنواع وسائل النقل الأصلية، بما في ذلك الشاحنات والحافلات ومعدات البناء وعربات السكك الحديدية.
®ماكسيمو مرفق الخدمات

تمكين المجموعة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه مرفق الخدمات الكهربائية والغاز والمياه لإدارة جميع مرافقها الأساسية.

®ماكسيمو للطيران

يوفر إدارة دورة الحياة وإدارة صيانة القدرات للطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة على حد سواء منذ دخولها الخدمة وحتى تقاعدها.

®ماكسيمو البنية التحتية المدنية

يدمج IBM إدارة دورة حياة القدرات الحالية الأصل لدعم المشغلين في مراقبة حالة البنية التحتية المدنية، مثل الجسور والطرق والأنفاق طوال دورة حياة البنية التحتية.

®ماكسيمو النووية

يوفر نظام إدارة الأصول والعمليات (EAM) الذي يساعد في إدارة دورة حياة المحطات والأساطيل النووية.

®ماكسيمو للنفط والغاز

يساعد على تكامل العمل وإدارة الأصول، ويساعد على تلبية متطلبات السلامة والأمان، كما يساعد على تكامل الأعمال في مجال النفط والغاز.

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