إدارة أداء الأصول باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite
تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبؤية - كل ذلك مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي
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رائدة في السوق في الأصل ®PASW PASW

IBM شركة الأبحاث المستقلة "فيردانتيكس" (Verdantix) شركة الأبحاث المستقلة "فيردانتيكس" (Verdantix) على أنها رائدة في الربع الأخضر الأصل ®PASW 2024.

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ابق على اطلاع دائم بالأصل الأداء

إذا كنت قائد عمليات أو قائد موثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل المؤسسة الأصلية، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية وتقليل مخاطر حساس العمليات. يعزز أداء إدارة الأصول (أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) إدارة الأصول الرؤى مع الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. 

استخدام القدرات مثل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مراقبة عن بعد ورؤية الكمبيوتر الصيانة والتنبؤية, يساعدك أداء أداء التطبيق ات (APM) مع IBM®Maximo® تطبيق مجموعة أدوات مراقبة التطبيقات (APM) مع ®Maximo® التطبيق على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها، وإدارة المخاطر، وتقليل فشل المعدات وإطالة العمر الافتراضي دون تكاليف غير ضرورية.
ما يمكنك فعله
التنبؤ باحتياجات الصيانة تحسين موثوقية الأصل باستخدام الصيانة القائمة على الحالة باستخدام الصيانة القائمة على الأصل Health Insights من البيانات التشغيلية والتحليلات للمساعدة في التنبؤ والتخطيط للأعطال والإصلاحات والاستبدال. تعرف على المزيد عن الصيانة التنبؤية
مراقبة عن بُعد الأصل منح فرق الصيانة القدرة على تتبع الحالات الأصلية والحالات الشاذة بشكل أكثر كفاءة، باستخدام مراقبة عن بعد. يساعد الذكاء الاصطناعي الاصطناعي وإنترانت الأشياء (IOT) الفرق على رؤية المشاكل والتنبؤ بها ومنعها عبر أنظمة الإرث والعمليات القائمة على البيانات. تعرف على المزيد عن مراقبة الأصول عن بعد
أتمتة عمليات الفحص يمكنك زيادة الإنتاجية وتحديد عيوب الإنتاج بشكل أسرع واكتساب معارف تشغيلية عند إضافة رؤية ذكية مصممة لخدمات الأعمال التجارية دون خبرة البرمجة. تعرف على المزيد عن الفحص البصري
المزايا
مراقبة عن بُعد الأصل

مراقبة حساس الأصل والعمليات عن بُعد مع مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن بُعد على نطاق المؤسسة. تجميع حالة التشغيل وبيانات معلومات حالة التشغيل ومعلومات تكنولوجيا المعلومات مع معلمات العملية عبر المستودعات لتوفير رؤية على مستوى المؤسسة في الأداء وتلقي تنبيهات أقل وأكثر دقة وزيادة الرؤى.
التنبؤ بالفشل الأصل

استخدم منصة إنترنت الأشياء (IOT) ومنصة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بوقت حدوث التدهور أو الفشل. ربط عوامل مثل بيانات الأداء الأصلية التاريخية والآنية وسجلات الصيانة وتقارير التفتيش والبيانات البيئية.
تحسين السلامة الأصل

قم بتحويل نهجك من خلال قيادة الإجراءات بناءً على السلامة الحالية للأصل. مراقبة عوامل مثل الحالة والتكلفة والأداء والعمر الإنتاجي المتبقي. تحديد طرق التسجيل، وتحديد أولويات مجالات التركيز و ®بدء أنشطة الصيانة الصيانة.
تخطيط الاستراتيجية الأصلية الخاصة بك

تحسين الصيانة الأصلية الصيانة والاستبدال الأصلية والاستراتيجية الأصلية على أساس المخاطر والأهمية. تحديد كيفية إدارة عمليات الفحص والصيانة بشكل أفضل، وتحسين عمليات الإصلاح والعمليات المخزنة، وتحديد أولويات قرارات الاستبدال مقابل الإصلاح.
دراسات الحالة
مجموعة داونر

تستخدم شركتا داونر وIBM الصيانة الوقائية الذكية للحفاظ على حركة الركاب على أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة في أستراليا بأمان وموثوقية وراحة واستدامة أكبر.

شركة IBM العالمية للعقارات (GRE)

تستخدم شركة GRE ®Maximo لتحليل بيانات المستشعرات من 188,000 الأصل على مستوى العالم في حركة نحو الصيانة القائمة على الحالة التي تستند إلى الصيانة القائمة على الحالة التي يتم تشغيلها حسب وقت التشغيل الفعلي أو الحرارة الزائدة أو الاهتزاز.
نوفات سوليوشنز

باستخدام ®Maximo Monitor، شهدت شركة Novate تحسنًا بنسبة 30% في جودة المنتج من خلال معرفة كيفية أداء الأصل في الوقت الفعلي.

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حالة الاستخدام ذات الصلة التفتيش الأصلي

يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.

 إدارة الصيانة

مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM® Maximo® Application Suite.
اتخذ الخطوة التالية

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