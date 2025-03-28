تُعَد القدرة على التكيف مع المناخ هي التحدي الأكبر للاستدامة الذي تواجهه المؤسسات. ومع ذلك، يشعر نصف القادة فقط بأنهم مستعدون تمامًا للتعامل مع مخاطر المناخ.

يكشف تقرير State of Sustainability Readiness عن نقص في الثقة في قدرات القياس، وشلل في استخدام الذكاء الاصطناعي، وفجوة في التصور بين المسؤولين التنفيذيين.



باختصار: هناك فجوة كبيرة بين ما تريده المؤسسات وما تحتاج إلى فعله، وما تقوم به بالفعل.