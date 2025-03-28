تُعَد القدرة على التكيف مع المناخ هي التحدي الأكبر للاستدامة الذي تواجهه المؤسسات. ومع ذلك، يشعر نصف القادة فقط بأنهم مستعدون تمامًا للتعامل مع مخاطر المناخ.
يكشف تقرير State of Sustainability Readiness عن نقص في الثقة في قدرات القياس، وشلل في استخدام الذكاء الاصطناعي، وفجوة في التصور بين المسؤولين التنفيذيين.
باختصار: هناك فجوة كبيرة بين ما تريده المؤسسات وما تحتاج إلى فعله، وما تقوم به بالفعل.
يتفق 9 من كل 10 قادة تنفيذيين على أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، لكن أكثر من نصفهم لا يستخدمونه بعد لتحقيق الاستدامة.
يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثِّر بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة
لا يستخدمون حاليًا الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة
من قادة الأعمال يقولون إن الخبرة في الذكاء الاصطناعي هي المهارة الأكثر طلبًا في مجال الاستدامة.
يوفِّر تقرير State of Sustainability Readiness لعام 2024 الرؤى التي تحتاجها لزيادة معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات في استثمارات الاستدامة ودفع أهداف الاستدامة لمؤسستك إلى الأمام.