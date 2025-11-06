تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في IDC MarketScape:
التقييم العالمي لموردي تطبيقات إعداد التقارير وإدارة الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، 2025
تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape: التقييم العالمي لموردي تطبيقات إعداد التقارير وإدارة الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025 (# الولايات المتحدة الأمريكية 52995025، مايو 2025).
يشير تقرير IDC MarketScape إلى نقاط قوة شركة IBM في الحصول على البيانات والتكامل، وحساب مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتسهيل التقارير وضمان الامتثال.
تقدم IBM أدوات شاملة للحصول على بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتكامل التي تدمج المعلومات من مرافق الخدمات وموردي الجهات الخارجية وأنظمة الأعمال الداخلية، ما يساعد العملاء على أتمتة التقاط البيانات وتقديم رؤى دقيقة على نطاق واسع.
في IBM® Envizi ESG Suite، تسهل IBM حساب مجموعة واسعة من مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بكفاءة، بما في ذلك انبعاثات الكربون، من خلال مكتبة واسعة من عوامل الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Envizi على تبسيط عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال دعم أطر العمل، وتمكين التعاون وتضمين التحليلات المتقدمة لإعداد تقارير قابلة للتخصيص.
كما حصلت IBM على تقدير من شركة الأبحاث والاستشارات المستقلة Verdantix عبر العديد من التقارير. في الربع الأخضر: برنامج الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة، 2025، تم وضع IBM كشركة رائدة وفي المبتكرين الأذكياء: برنامج إدارة الكربون، 2025، أشارت Verdantix إلى أن IBMs متميزة في التوقعات ونمذجة مخاطر الانتقال والتخطيط الإستراتيجي لإزالة الكربون. كما تم الإشادة بشركة IBM لاستخدامها المبتكر للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالانبعاثات، ودمج الميزانيات المالية ومجموعات البيانات الأخرى تلقائيًا لتحسين التوقعات بدقة أكبر.
نحن نعتقد أن هذه الجوائز من كل من IDC MarketScape وVerdantix تؤكد على دور IBM كشريك موثوق به للمجموعات التي تتنقل بين تعقيدات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والامتثال مع تحقيق تقدم قابل للقياس نحو أهداف الاستدامة.
تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة مجموعة IBM® Envizi ESG Suite لمجموعتك على تبسيط تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتسريع نتائج الاستدامة.
نبذة عن IDC MarketScape: صُمم نموذج تقييم موردي IDC MarketScape لتقديم نظرة عامة على الملاءمة التنافسية لموردي التقنية والخدمات في سوق معينة. وتستخدم منهجية البحث منهجية صارمة لتسجيل الدرجات استنادًا إلى معايير نوعية وكمية على حد سواء، ما يؤدي إلى رسم بياني واحد يوضح موقع كل مورد في سوق معينة. توفر IDC MarketScape إطار عمل واضحًا يمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات والقدرات والإستراتيجية وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية لموردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل هادف. ويوفر إطار العمل أيضًا لمشتري التقنية تقييمًا شاملاً لنقاط القوة والضعف لدى البائعين الحاليين والمحتملين.
نبذة عن Verdantix: Verdantix هي شركة بحث واستشارات مستقلة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء عالمية تتألف من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم وموردي التقنية والخدمات والمستثمرين. وتشكل رؤيتنا وتحليلاتنا أساسًا للبيانات الأكثر تفصيلاً المتاحة في السوق التي نخدمها. ويتيح لنا ذلك وضع تنبؤات بعيدة المدى على درجة عالية من الدقة والتوقعات بعيدة المدى والتنبؤات ذات الصورة الكبيرة التي يعتمد عليها قادة الأعمال عندما يشرعون في تحقيق أهدافهم الأكثر أهمية. verdantix.com