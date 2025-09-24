تقديم واجهة IBM Envizi Emissions API: تبسيط حساب معدل الانبعاثات

يمكنك تضمين حسابات الانبعاثات بسلاسة في أدواتك الحالية، مدعومة بعوامل الانبعاثات العالمية والإقليمية.
يسر شركة IBM أن تستعرض واجهة IBM Envizi Emissions API، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة Envizi ESG Suite التي تجلب حسابات غازات الاحتباس الحراري (GHG) مباشرة إلى الأدوات التي تستخدمها المؤسسة بالفعل.
صُمم محرك IBM Envizi Emissions API كمحرك خفيف الوزن يعتمد على واجهة API، وهو يجعل حساب الانبعاثات أسرع وأكثر شفافية وأسهل في التكامل. حيث تدعم واجهة API المستخدمين لبناء حاسبات الانبعاثات الخاصة بهم.
من أجل إرضاء الشركات التي ترغب في الاستمرار في استخدام جداول البيانات لحسابات انبعاثاتها وإرضاء مورِّدي البرامج الذين يقومون ببناء حلولهم الخاصة، توفر واجهة API مسارًا بسيطًا وسريعًا لحسابات الانبعاثات ومكتبة عوامل مُدارة ومتوافقة مع المعايير يمكنهم تضمينها بسلاسة في سير العمل الخاصة بهم.
تواجه كل من الشركات ومزودي البرمجيات تحديات كبيرة اليوم:
وهنا يأتي دور واجهة Envizi Emissions API: وهو إزالة العوائق أمام الشركات التي تحتاج إلى مسار أبسط وأسرع لإعداد تقارير الانبعاثات باستخدام Excel، مع تزويد بائعي البرامج بمحرك جاهز للاستخدام ومتوافق مع المعايير يمكنهم تضمينه بسلاسة في منصاتهم.
بدعم من مكتبة تضم أكثر من 140 ألف مجموعة من مجموعات بيانات الانبعاثات المعترف بها عالميًا، تضمن واجهة API تحديث مجموعات العوامل وشفافيتها.
بالنسبة للمؤسسات، يعني هذا القضاء على الخطأ البشري والعمليات الثقيلة للاستشاريين من خلال حسابات النطاق 1 و2 و3 الفورية المستندة إلى Excel. أما بالنسبة لبائعي البرمجيات، فهي تنشئ الأساس لتطبيقات متمايزة مدركة للكربون تقدم رؤى تشغيلية في الوقت الحقيقي، وتدعم مبادرات إزالة الكربون على نطاق واسع.
تم تصميم واجهة Envizi Emissions لتجربة إعداد سلسة. من خلال دليل البدء خطوة بخطوة وقوالب Excel ما قبل البناء ونقطة النهاية المعيارية، يمكن للمؤسسات بدء إجراء الحسابات بسرعة.
كما يتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة في اختيار مجموعات بيانات الانبعاثات من مجموعة كبيرة من المصادر العالمية والإقليمية، مما يدعم الحسابات الشفافة والمتوافقة مع البروتوكول. هذا الوقت اللازم لتحقيق القيمة يساعد فرق العمل على البقاء مركزين على أهداف الاستدامة بدلًا من التعقيدات التقنية.
إن واجهة Envizi Emissions API من شركة IBM تمكّن المؤسسات من جعل الاستدامة جزءًا من عملية صناعة القرار اليومية. والأمر لا يتعلق فقط بالامتثال - بل يتعلق كذلك بإطلاق العنان للكفاءات وتمكين الشفافية وتسريع التقدم نحو مستقبل منخفض الكربون.
تعرف على IBM Envizi Emissions API وابدأ في استخدامها لتحسين الاستدامة الخاصة بك. اشترك في قائمة انتظار المعاينة اليوم واتخذ خطوتك الأولى نحو حسابات سلسة وقابلة للتوسع لمعدلات الانبعاثات.