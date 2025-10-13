تحويل المخاطر إلى مرونة مع IBM Maximo Vegetation Management

تحوِّل IBM Maximo Vegetation Management المدخلات المتنوعة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن الشركات من تحديد المناطق عالية المخاطر بشكل استباقي، ويساعد على إعطاء الأولوية لتقليم الأشجار وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد، بدلًا من الاعتماد على التقليم الدوري.
في عام 2024، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 61,000 حريق بري أتى على نحو 8.9 ملايين فدان تقريبًا، كثير منها نشب نتيجة نمو النباتات بالقرب من البنية التحتية للمرافق. وقد أصبح هذا أحد الأسباب الرئيسية لكلٍّ من الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي، خاصةً في الولايات عالية الخطورة مثل كاليفورنيا وتكساس.*
لهذا السبب، تفخر IBM بالإعلان عن ميزة جديدة قوية: أصبحت IBM Maximo Vegetation Management الآن جزءًا من Maximo Application Suite، وتساعد على تحويل مدخلات البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ في حل موحَّد واحد.
في قطاع المرافق والبنية التحتية والعمليات اليوم، لا تقتصر إدارة النباتات على تقليم الأشجار فحسب، بل تشمل حماية الأصول وضمان السلامة العامة وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومع تزايد التقلبات المناخية وارتفاع مخاطر الحرائق والانقطاعات، تحتاج المؤسسات إلى حلول أذكى قائمة على البيانات لإدارة الغطاء النباتي بالقرب من خطوط الكهرباء والأنابيب وممرات النقل بشكل استباقي.
تمكِّن حلول إدارة الغطاء النباتي الحديثة الفِرَق من الحصول على الرؤى في الوقت الفعلي وتحليلات البيانات ومهام سير العمل المؤتمتة، وذلك لتحويل الصيانة التفاعلية إلى حماية استباقية للأصول. إنها ليست مجرد أداة؛ بل وسيلة لحماية الموثوقية والامتثال والاستدامة.
تحوِّل IBM Maximo Vegetation Management المدخلات المتنوعة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن الشركات من تحديد المناطق عالية المخاطر بشكل استباقي، ويساعد على إعطاء الأولوية لتقليم الأشجار وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد، بدلًا من الاعتماد على التقليم الدوري.
يمكن للعملاء تخصيص رؤاهم باستخدام مصادر صور متعددة -سواء أكانت مشاهد فضائية ثنائية الأبعاد أم مسحًا ثلاثي الأبعاد باستخدام LiDAR أم نهجًا هجينًا- ما يضمن الحصول على المستوى المناسب من التفاصيل لجميع التضاريس والأصول. يعمل محرك تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدينا على تحليل الصور وبيانات الأصول للكشف عن مخاطر التعدي والتنبؤ بالنمو وتحديد أولويات الصيانة، حيث يتجاوز مجرد الاكتشاف، ليحسب كثافة الغطاء النباتي ومستويات الأولوية لتحديد المناطق عالية الخطورة قبل أن تتحول إلى حوادث. ومع التكامل السلس لأوامر العمل، يمكن للفِرَق الانتقال من الرؤى إلى التنفيذ ضمن منتج موحَّد يتتبَّع الإنجاز والامتثال وأداء المقاولين، كل ذلك في مكان واحد.
تتطور إدارة الغطاء النباتي من الصيانة التفاعلية إلى تقليل المخاطر بشكل استباقي - وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الغابات بكثير.
يمثِّل هذا خطوة نوعية في المرونة التشغيلية. فمن خلال دمج رؤى الغطاء النباتي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع القدرات المتينة لإدارة الأصول وأوامر العمل، تحصل شركات المرافق على حل شامل وقابل للتوسع لمنع الانقطاعات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
سواء أكنت مدير الغطاء النباتي أم قائد العمليات أم مهندس موثوقية الأصول، تُتيح لك IBM Maximo Vegetation Management القدرة على:
تعرَّف على كيفية الانتقال من الرؤى إلى التنفيذ، وبناء عمليات أكثر ذكاءً وأمانًا.