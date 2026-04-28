واجهة برمجة التطبيقات الجديدة IBM Envizi Emissions API: إدخال حسابات الانبعاثات الموثوقة في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل

أعلنت IBM عن التوافر العام لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالانبعاثات IBM Envizi Emissions API، مما يتيح للمؤسسات والمطورين ومزودي البرمجيات تضمين حسابات الانبعاثات مباشرة في الأنظمة والمنتجات ومهام سير العمل التي يستخدمونها بالفعل.
مع تزايد الطلب على رؤى الانبعاثات في الوقت الفعلي والقابلة للتوسع، تحتاج المؤسسات إلى أكثر من مجرد أدوات مستقلة وتتجه إلى وحدات بناء مرنة تتكامل مع منتجاتها وأنظمتها.
تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالانبعاثات لتلبية هذه الحاجة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الأساس القوي لخبرة Envizi في مجال الانبعاثات وبيانات العوامل المدارة والمنهجيات المتوافقة مع بروتوكول غازات الدفيئة. كجزء من محفظة Envizi الأوسع، يتم توسيع هذه القدرات لتشمل التطبيقات والمنتجات ومهام سير العمل، إلى جانب Envizi Emissions Accounting لإدارة سير العمل المؤسسي بالكامل، وقابلية التدقيق والتقارير، وEnvizi Emissions Calculations في برنامج Excel لنهج عملي وذاتي الخدمة. تم تصميم هذه العروض معًا لمنح المجموعة المرونة في كيفية تطبيق حسابات الانبعاثات، مع القدرة على التكيف مع تطور المتطلبات وتوسيع نطاقها بمرور الوقت.
غالبًا ما تبدو حسابات الانبعاثات أبسط مما هي عليه. في الواقع، تعتمد على الوصول إلى عوامل انبعاثات موثوقة، والقدرة على تطبيق المنهجية المناسبة لنوع النشاط والجغرافيا، والشفافية الكافية لدعم التقييمات والتقارير وثقة الأطراف المعنية. لا تزال العديد من المؤسسات تحاول إدارة هذا الأمر من خلال مصادر بيانات غير مترابطة وحسابات يدوية وأساليب غير متسقة.
إذا كنت قد استكشفت إضافة منطق الانبعاثات إلى منتجك، فمن المحتمل أنك واجهت بعض التحديات:
ويعني بناء ذلك داخلياً إدارة مجموعات البيانات ومنهجيات الإصدار وضمان الاتساق على مستوى حالات الاستخدام والمناطق.
تلخص واجهة برمجة التطبيقات Envizi Emissions API هذا التعقيد في مجموعة من نقاط النهاية REST. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للاستجابة لما يلي:
في هذا المثال، تُستخدم واجهة برمجة التطبيقات لحساب الانبعاثات المرتبطة باستهلاك 1 كيلوواط/ساعة من الكهرباء من الشبكة في نيويورك. يقوم الطلب بإرسال بيانات النشاط (استخدام الكهرباء) والموقع والفترة الزمنية إلى واجهة برمجة التطبيقات، والتي تقوم بعد ذلك بإرجاع الانبعاثات المحسوبة مع تفاصيل حول عوامل الانبعاثات المستخدمة.
يتيح لك ذلك التركيز على منطق التطبيق الخاص بك، بينما يتولى Envizi اختيار العوامل والتحديثات ومواءمة المنهجية واتساق الحسابات.
تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للاندماج مع الأنظمة ومهام سير العمل الحالية، وليس لاستبدالها. وتدعم حالات استخدام النطاقات 1 و2 و3 من خلال تطبيق منهجيات موحدة وبيانات عوامل الانبعاثات المُدارة، مما يساعد على ضمان اتساق الحسابات عبر الأنظمة وحالات الاستخدام. وهذا يسمح للفرق بتضمين منطق الانبعاثات دون إدخال تعقيد إضافي في بنيتهم التحتية.
غالبًا ما تنتشر بيانات النشاط التي تتطلب حسابات الانبعاثات عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمشتريات واللوجستيات، مما يجعل حسابات النطاق 3 تعتمد على تكامل البيانات ومعالجتها بشكل فعال. تجلب واجهة برمجة التطبيقات (API) حسابات الانبعاثات إلى نظام السجل الخاص بك لدعم نتائج موثوقة ويمكن تتبعها عبر فئات مثل السلع المشتراة والنقل ومراحل دورة حياة المنتج.
أحد الأمثلة هو IBM Maximo HSE، حيث تُستخدم قدرات حساب انبعاثات Envizi لدعم إدارة الانبعاثات الهاربة والثابتة المتعلقة بتذاكر الحوادث.
باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، فإنك تتجنب ما يلي:
تُعد واجهة برمجة التطبيقات Envizi Emissions API مفيدة بشكل خاص في الحالات التالية:
نظرًا لأن حسابات الانبعاثات أصبحت جزءًا من المزيد من الأنظمة والمنتجات ومهام سير العمل، تحتاج المؤسسة إلى طريقة لتوسيع النطاق دون إضافة تعقيدات غير ضرورية. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للانبعاثات IBM Envizi Emissions API لمساعدة الفرق على إدخال الحسابات التي يمكن تتبعها في البيئات التي يستخدمونها بالفعل، في الوقت الذي يتم فيه معالجة الجهد المبذول لبناء منطق الانبعاثات والحفاظ عليه بأنفسهم.
