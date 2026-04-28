واجهة برمجة التطبيقات الجديدة IBM Envizi Emissions API: إدخال حسابات الانبعاثات الموثوقة في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل

مع تزايد الطلب على رؤى الانبعاثات في الوقت الفعلي والقابلة للتوسع، تحتاج المؤسسات إلى أكثر من مجرد أدوات مستقلة وتتجه إلى وحدات بناء مرنة تتكامل مع منتجاتها وأنظمتها.

تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالانبعاثات لتلبية هذه الحاجة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الأساس القوي لخبرة Envizi في مجال الانبعاثات وبيانات العوامل المدارة والمنهجيات المتوافقة مع بروتوكول غازات الدفيئة. كجزء من محفظة Envizi الأوسع، يتم توسيع هذه القدرات لتشمل التطبيقات والمنتجات ومهام سير العمل، إلى جانب Envizi Emissions Accounting لإدارة سير العمل المؤسسي بالكامل، وقابلية التدقيق والتقارير، وEnvizi Emissions Calculations في برنامج Excel لنهج عملي وذاتي الخدمة. تم تصميم هذه العروض معًا لمنح المجموعة المرونة في كيفية تطبيق حسابات الانبعاثات، مع القدرة على التكيف مع تطور المتطلبات وتوسيع نطاقها بمرور الوقت.