لقد أدى الاهتمام المجتمعي المتزايد بالتخفيف من آثار تغير المناخ على الأرض وبيئتها إلى جعل عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للمساهمين وأصحاب المصلحة في مجموعة متنوعة من المنظمات.

فيما يتعلق بالمنظمات، غالبًا ما يتضمن تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مبادرات للحد من الآثار السلبية للأعمال على البيئة والمجتمع. ويمكن أن يؤدي تضمين الاستدامة في مرحلة تصميم المنتجات والخدمات والمباني إلى تحسين كفاءة الطاقة ورفع جودة الحياة للسكان وأفراد المجتمع وتقليل النفايات والتلوث-بما في ذلك انبعاثات الكربون.

إن خفض الانبعاثات الكربونية وتلبية معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الأخرى-مثل تحقيق انبعاثات صافية صفرية -يساعد أيضًا في مواءمة المنظمات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs). ويمكن أن يؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى تحسين الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات البشرية دون المساس بالكوكب.