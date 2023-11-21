ما هي القضايا البيئية؟

ونظرًا لتأثيرها على سلامة العالم الطبيعي، يمكن أن يكون للقضايا البيئية تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان وعافيته، فضلًا عن تأثيرها على المؤسسات والعمليات التجارية.

وتنتج القضايا البيئية عن مزيج من الأسباب الطبيعية وتأثير النشاط البشري. على الرغم من أن النظم البيئية على كوكب الأرض مهيّأة بطبيعتها لتحمّل قدر معيّن من الاضطرابات الطبيعية (مثل حرائق الغابات والفيضانات) فإن الأنشطة البشرية قد تخلق ظروفًا تجعل هذه الاضطرابات تحدث بوتيرة أعلى أو بدرجة أشدّ.



ومنذ الثورة الصناعية، أدّى حرق الوقود الأحفوري والأنشطة البشرية الأخرى إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض، مما أسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وأدّى تغير المناخ المتزايد إلى تسريع وتيرة اضطراب البيئة وتعطيل العديد من العمليات الطبيعية الحيوية. كما تسهم ممارسات استخدام الأراضي، واستخراج الموارد الطبيعية، والتخلّص من النفايات، وغيرها من السلوكيات البشرية في تفاقم القضايا البيئية.