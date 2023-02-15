الهدف من عمليات الإفصاح هذه هو تحقيق الشفافية بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ التي تواجهها الشركات. إن الإفصاح الشامل عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ يمكّن من اتخاذ قرارات استثمارية وائتمانية وتأمينية أكثر استنارة ويمكن أن يساعد في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.

أنشأ مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومقره سويسرا، فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) في عام 2015. وفي عام 2017، أصدر فريق العمل تقريرًا نهائيًا يفصل 11 توصية طوعية، تُعرف باسم إطار عمل TCFD. وتقدم التقارير المرحلية السنوية اللاحقة إرشادات حول تنفيذ توصيات TCFD وتتبع اعتمادها في جميع أنحاء العالم.

واعتبارًا من نوفمبر 2022، حظى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بدعم أكثر من 4000 منظمة في 101 ولاية قضائية، بقيمة سوقية مجمعة قدرها 27 تريليون دولار أمريكي. ازداد عدد الشركات التي تفصح عن معلومات متوافقة مع توصيات فريق العمل بنسبة 26% بين عامي 2017 و 2021.

في حين أن توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ربما بدأت كمبادئ توجيهية للإفصاح الطوعي، إلا أنها تتحول بسرعة لتصبح جزءًا من الإطار التنظيمي الإلزامي في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وكندا واليابان وجنوب أفريقيا.

تُلزم نيوزيلندا والمملكة المتحدة بالإفصاح عن مخاطر المناخ بما يتماشى مع إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بحلول عامي 2023 و 2025 على التوالي. وفي مارس 2022، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تشريعًا مقترحًا بشأن الإفصاحات المتعلقة بمخاطر المناخ يتضمن جوانب رئيسية من إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.