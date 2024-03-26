ما المقصود بصافي الانبعاثات الصفري؟

وقد تطوّر مفهوم صافي الانبعاثات الصفري خلال العقود القليلة الماضية، لكنه اكتسب زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة مع تزايد القلق العالمي بشأن تغيّر المناخ.

من السبعينيات إلى أوائل الألفية: بدايات النقاش

ترجع جذور فكرة موازنة الانبعاثات لتحقيق تأثير صافٍ صفري إلى النقاشات المبكرة حول تغيّر المناخ والاستدامة. وبدأ المصطلح بالظهور في الأدبيات العلمية والخطاب السياسي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، غالبًا في سياق كفاءة الطاقة واستراتيجيات الطاقة المتجددة. وفي العقد الأول من الألفية، اكتسب مفهوم الحياد الكربوني شعبية متزايدة. وكان يقوم، مثل صافي الانبعاثات الصفري، على فكرة إمكانية موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال امتصاص كمية مكافئة من الغلاف الجوي. بدأت العديد من الشركات والمؤسسات في الإعلان عن التزاماتها الخاصة بالحياد الكربوني.

2015-2018: العمل الدولي

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2015 (COP21)، التزمت الدول من مختلف أنحاء العالم والأطراف المعنية الآخرون باتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية تاريخية وضعت إطارًا عالميًا للمساعدة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين (3.6 درجات فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع هدف طويل الأجل يتمثّل في قصر الارتفاع على 1.5 درجة مئوية (2.7 درجات فهرنهايت). ولتحقيق ذلك، أقرت الاتفاقية بضرورة أن تصل الانبعاثات العالمية إلى مستوى الصافي الصفـري في النصف الثاني من هذا القرن. وفي عام 2018، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) تقريرًا خاصًا عن آثار الاحترار العالمي، أشارت فيه إلى ضرورة خفض صافي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية بنحو 45٪ مقارنة بمستويات عام 2010 بحلول عام 2030، على أن نصل إلى صافي انبعاثات صفري تقريبًا بحلول عام 2050.

2019 - حتى الآن: التزامات صافي الانبعاثات الصفري

واعتبارًا من عام 2024، حددت أكثر من 140 دولة أهدافًا لصافي الانبعاثات الصفري تغطي نحو 88٪ من الانبعاثات العالمية. كما انضمّت أكثر من 9,000 شركة، و1,000 مدينة، و1,000 مؤسسة تعليمية، و600 مؤسسة مالية إلى حملة الأمم المتحدة «السباق إلى الصفر»، متعهّدة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030.1