ما هي الاستدامة في الأعمال؟

استكشف حلول الاستدامة من IBM سجل للتعرف على تحديثات الذكاء الاصطناعي
رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الصور التوضيحية لمعدات وذراع آلية وهاتف المحمول
ما هي الاستدامة في الأعمال؟

يشير مصطلح الاستدامة في مجال الأعمال إلى استراتيجية الشركة وإجراءاتها لتقليل الآثار البيئية والاجتماعية الضارة الناجمة عن عمليات الأعمال في سوق معينة. وعادةً ما يتم تحليل ممارسات الاستدامة في أي مؤسسة في ضوء المقاييس البيئية والاجتماعية ومقاييس الحوكمة (ESG).

وبما أننا نواجه تغيرات لا رجعة فيها في نظام الأرض، فقد أصبح خطر التغير المناخي أكثر خطورة من أن يتم تجاهله. ويثير تجاوز العتبات البيئية مخاوف بشأن تأثيرات الدومينو في النظم الطبيعية العالمية والمجتمعات. تشهد الشركات ضغوطًا وفرصًا على حد سواء لوضع أهداف الاستدامة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

حتى أثناء جائحة كوفيد-19، واصلت الشركات الالتزام بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والمقصود تحقيقها بحلول عام 2030. تضع أهداف التنمية المستدامة أهدافًا عالمية توفر خريطة طريق للاستدامة في الأعمال التجارية في مجالات مستهدفة مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ. 

أمثلة على الاستدامة في الأعمال:

  • تحسين كفاءة إدارة الطاقة باستخدام مصادر الطاقة البديلة وحساب كميات الكربون.
  • نشر البنية التحتية التي تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتحافظ على موارد المياه وتتخلص من الهدر.
  • تشغيل سلاسل توريد ديناميكية وفعالة لتمكين الاقتصاد الدائر، وتشجيع إعادة الاستخدام، ووضع خطط للتخلص من النفايات، وتعزيز الاستهلاك المستدام وحماية الموارد الطبيعية.
  • تمكين التنمية المستدامة من خلال تقييم المخاطر وتحسين المرونة مع الالتزام باللوائح الخارجية وأهداف التنمية.
لماذا تعتبر الاستدامة في الأعمال مهمة؟

نحن نمارس أعمالنا في عالم لا يمكن التنبؤ به. يؤدي تغير المناخ، وتضاؤل الموارد الطبيعية، والطلب المتزايد باستمرار على إمدادات الطاقة والغذاء لدينا إلى تعطيل العمليات التجارية وسلاسل التوريد بطرق غير متوقعة. أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعيد المنظمات الخاصة والعامة التفكير بشكل أساسي في الطريقة التي تعمل بها. يتطلب التحول إلى أعمال مستدامة ناجحة مستويات جديدة من المرونة وخفة الحركة، متجذرة في الممارسات المسؤولة التي تحافظ على كوكبنا.

الاستدامة هي ضرورة حتمية للأعمال تجارية ويجب أن تكون أساسية لاستراتيجية وعمليات كل شركة. أسباب ذلك أخلاقية ومالية:

  • يبحث الموظفون بشكل متزايد عن أصحاب عمل مدفوعين بالمهمة ويقودهم الغرض ويهتمون بالكوكب عند تحديد مكان العمل. يقول 71% من الموظفين والباحثين عن عمل أن الشركات المستدامة بيئيا هي أرباب عمل أكثر جاذبية.1
  • المستهلكون على استعداد لدفع ثمن أعلى للسلع من العلامات التجارية التي تعتبر صديقة للبيئة. يشير 80% من المستهلكين إلى أن الاستدامة مهمة بالنسبة لهم.2
  • تطالب الحكومات والمستثمرون والموظفون والعملاء بمستويات جديدة من مساءلة الشركات، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة تغير المناخ.
  • العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم لديها أو تقوم بتطوير متطلبات الإفصاح للشركات حول التأثير البيئي، ما يدفع الشركات إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG).3
  • إن ظهور معايير الاستثمار في ESG والاستثمار المستدام يعني أن الأعمال المستدامة بطبيعتها أكثر جاذبية للأعداد المتزايدة من المستثمرين المسؤولين. قد يصل الاستثمار في أصول ESG إلى 53 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الأصول العالمية.4

لحماية كوكبنا ومستقبلنا، تحتاج الشركات إلى دفع عملية إزالة الكربون، وتلبية المتطلبات التنظيمية البيئية والمواعيد النهائية للامتثال، وتحسين استهلاك الموارد. أولئك الذين يمهدون الطريق في ممارسات الأعمال المستدامة يتبنون نماذج أعمال جديدة لكسب العملاء وزيادة الولاء للعلامة التجارية والكشف عن فرص جديدة لخفض التكاليف.
فوائد الاستدامة في الأعمال

تشهد الشركات التي تدمج الممارسات المستدامة بعناية في عملياتها فوائد تجارية قيمة. يتضمن هذا:
الميزة التنافسية

يقول 55% من المستهلكين أن المسؤولية البيئية مهمة جدًا أو للغاية عند اختيار علامة تجارية.5 يمكن أن يؤدي كونك معروفًا باسم الأعمال المستدامة إلى تحسين الوعي بعلامتك التجارية ومساعدتك قي جذب المستهلكين الذين يميلون بشكل إيجابي إلى الشركات التي تشارك بنشاط في الممارسات المستدامة.
نداء المستثمر

في عام 2021، خطط أربعة من كل خمسة مستثمرين شخصيين للعمل على عوامل الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية في الأشهر ال 12 التالية.6
الامتثال لمتطلبات التنظيم

ستواصل الحكومات توسيع اللوائح وأهداف التنمية المستدامة للشركات. استبق التطورات من خلال تنفيذ حلول مستدامة في وقت مبكر لتلبية هذه المتطلبات التنظيمية الجديدة وضبط أداء الممارسات وقياسه وإعداد تقارير عنه عنه باستمرار.
زيادة طول عمر استثمارات التحول

لقد أدت جائحة كوفيد -19 إلى تسريع التحول الرقمي في معظم الشركات. إذا كان هذا التحول مستدامًا، فأنت تبني أعمالًا أكثر مرونة وجاهزة للاضطرابات وفرصًا جديدة.
استقطاب المواهب

يسعى الموظفون الذين يتطلعون إلى وظائف ذات هدف إلى العمل لدى شركات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا. ومن خلال بناء سمعة كعمل تجاري مستدام، يمكنك جذب الموظفين المناسبين لشركتك والاحتفاظ بهم.
نمو الإيرادات

من خلال تنفيذ الممارسات المستدامة التي تقلل من استهلاك الموارد وتحسن الكفاءات التشغيلية، يصبح وكلاء التغيير اليوم فائزين في الغد لأنهم يحسنون أرباحهم النهائية. وفي حين أن الجهود التي لها تأثير عام أكبر قد تكون أكثر تكلفة في البداية، فإن المكاسب الطويلة الأجل ستبرر الاستثمار.
كيفية إنشاء استراتيجية مستدامة

يطبق القادة الأوائل في استدامة المؤسسات التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل والسحابة الهجينة للمساعدة في تشغيل الاستدامة على نطاق واسع. وخلال هذه العملية، يكتشف الكثيرون فرصًا لزيادة الكفاءة مع إيجاد موظفين أكثر تحفيزًا وإلهامًا وعملاء أكثر رضًا وولاءً. ويكمن مفتاح نجاح استراتيجية الاستدامة في تحقيق التوازن بين العوامل البيئية وعوامل التمايز الرئيسية ومتطلبات السوق.

الخطوة الأولى لإنشاء استراتيجية مستدامة هي التأكد من أن الأطراف المعنية لديهم رؤية واضحة ومتفق عليها لحالة الأعمال المستقبلية. وقد يتطلب ذلك مساعدة خارجية لجعل الجميع على دراية بالمسار نفسه. ويمكن لـ IBM Garage™ الموجهة لخبراء الاستدامة مساعدة منظمتك في تحديد أهم التحديات والفرص، وتحديد أولويات الإجراءات الحاسمة وقياس النتائج مقابل أهداف الاستدامة والأعمال لتحقيق النتائج في أسابيع بدلاً من أشهر. 

بعد ذلك، اتبع نهج الإطار الزمني لتنفيذ الرؤية المستدامة في كل جانب من جوانب مؤسستك. توثيق كل شيء في نظام الإدارة البيئية مع تحديد الأدوار والمسؤوليات والمساءلة.

وفي النهاية، عليك البدء بمبادرات ملموسة يمكن أن تولد نتائج ملموسة وقابلة للقياس وإظهار القيمة. سيساعد هذا في إظهار قيمة الاستدامة في الأعمال للحصول على المزيد من عمليات الشراء، وخلق الزخم، وتوسيع نطاق العمل. 
مجالات استدامة الشركات

هناك خمسة مجالات تركيز رئيسية للتخطيط لمسار مرن ومربح للمضي قدمًا:
إدارة مخاطر المناخ وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

شهد العقد الماضي أكبر تأثير للكوارث الطبيعية على الإطلاق. يجب أن تضع المنظمات في الاعتبار تأثير تغير المناخ، الذي يتسبب في الظواهر الجوية والمناخية القاسية، في عملياتها التجارية بطريقة قابلة للتوسع والتكرار. الاستعداد لمواجهة الاضطرابات باستخدام الحلول التي تجمع بين مصادر البيانات المتعددة، بما في ذلك بيانات الملكية والجهات الخارجية والجغرافية المكانية والطقس وإنترنت الأشياء (IoT)، مع التحليلات المتقدمة. التنبؤ بالظواهر الجوية الحادة والتخطيط لها لتمكين التنمية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال. تقليل التكاليف التشغيلية وتعقيد الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وإعداد التقارير.
البنية التحتية المرنة والعمليات الذكية

تتطلب التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والتدهور البيئي والأمن والخصوصية وإدارة الموارد من الشركات ضمان تصميم بنيتها التحتية وإدارتها مع مراعاة المرونة. من خلال استخدام الإدارة الذكية للأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية للأصول، يمكن للمؤسسات إطالة عمر الأصول وتقليل وقت التعطل وتكاليف الصيانة وتحسين الصيانة والإصلاح وقوائم جرد العمليات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من النفايات. سيساعدهم ذلك على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الربحية.
سلاسل التوريد المستدامة والدائرية

أصبح المستهلكون أكثر قلقًا بشأن إمكانية تتبع السلع التي يشترونها، ويتطلع قادة سلسلة التوريد إلى الاستثمار في الاقتصادات الدائرية التي تشجع على إعادة الاستخدام. يمكن أن توفر حلول سلسلة الكتل رؤية أكبر لسلسلة التوريد من خلال طرق عرض المخزون المحدثة ومعارف الأداء التي تساعد في بناء الثقة والشفافية، وضمان الأصالة من المنشأ إلى الاستهلاك مع تقليل النفايات وخفض تكلفة الخدمة. تعامل مع تحديات انبعاثات النطاق 3 المعقدة من خلال تحديد مصدر المنتج وتقليل الانبعاثات المتعلقة بالخدمات اللوجستية من خلال تحسين التنفيذ والتسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.
الكهرباء والطاقة وخفض الانبعاثات

سيتطلب تمكين الكهربا النظيفة على نطاق واسع من القادة أن يجتمعوا بطرق جديدة لإعادة التفكير في كيفية عمل الأنظمة الكهربائية ودورها في الوصول إلى اقتصاد يتضمن صافي انبعاثات غازات دفيئة صفري. دفع التحول إلى إزالة الكربون من خلال تعزيز كفاءة الشبكة والسلامة والموثوقية والمرونة من خلال الإدارة الذكية لأصول في مجال الطاقة والمرافق. ومن خلال تنفيذ القياس الذكي لفهم الاستخدام الفعلي للموارد بشكل أفضل، يمكنك الحفاظ على تشغيل الأصول والموارد الهامة بأقصى قدر من الكفاءة وتحسين العمليات التشغيلية للمعدات وخفض التكاليف وتعزيز الخدمات من خلال الأتمتة.
استراتيجية الاستدامة

يجب على الشركات تضمين الاستدامة في نسيج أعمالها للحصول على الرؤى التي تحتاجها للتشغيل على نطاق واسع. ويتيح ذلك نماذج ومنصات أعمال جديدة لتحقيق أهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وإتاحة فرص الابتكار وتحسين تجربة العملاء مع خلق ميزة تنافسية.
تحديات الاستدامة في الأعمال

هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها في السعي لتصبح شركة مستدامة حقا:

استعداد العملاء

في حين أن العقلية حول الاستدامة آخذة في التحول، لا يمكن لأي شركة أن تتحمل تكلفة التخلف عن الركب، وقليل منها يستطيع ماليًا أن يكون متقدمًا جدًا في جانب الإقبال على العروض المستدامة. تتطلب المشاركة في إنشاء مستقبل مستدام فهما عميقًا لعملائك ووجود شركاء يتمتعون بالعلاقات والنظم البنائية المناسبة لاصطحابهم في الرحلة.

التكلفة

يتطلب تنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة عادةً استثمارات أولية أعلى. أما على المدى القصير، فغالبًا ما يكون من الأرخص التمسك بالوضع الراهن. ستحتاج بعض المنظمات إلى المساعدة في بناء حالة استثمارية لإظهار كيف سيؤدي الاستثمار الفوري إلى ربحية أكثر ديمومة على المدى الطويل.

القصور الذاتي المنهجي

في حين أن الاستدامة هدف مهم، إلا أنه لا ينظر إليها في كثير من الأحيان على أنها أكثر أهمية من الأولويات الرئيسية الأخرى التي قد توفر ميزات في وقت أقرب. تخطط كثير من الشركات لفترات زمنية مدتها عشر سنوات، لذلك في حين أن التزام عام 2050 جيد، إلا أنه لا يكفي في كثير من الأحيان لدفع الإجراءات الكافية في هذا العقد، من مُنطلق التخطيط. يعود الأمر إلى إعادة صياغة المخاطر كفرص وبناء حالة مفادها أن العمل على الاستدامة الآن ضروري لتحقيق الاستدامة المستقبلية في الأعمال.

نقص الأدوات والرؤى والخبرات

إن عدم الاستعداد لتطوير رؤية واستراتيجية وإطار عمل لاستدامة الشركات يمثل مخاطرة هائلة. قد تفتقر الشركات إلى القدرة على تنفيذ حلول مستدامة أو حتى معرفة من أين تبدأ. تتطور الاستدامة في الأعمال وكذلك في الحلول. تحتاج كل شركة إلى نظام بنائي من شركاء الابتكار لمساعدتهم في إعادة ابتكار عالمهم وخلق مستقبل مستدام.
مستقبل الاستدامة في الأعمال

تعمل المعارف المستمدة من البيانات البيئية على تغيير السلوكيات التجارية والمجتمعية، ما يؤدي إلى ظهور المؤسسة المستدامة. وبالتالي، فإن الاستدامة في الأعمال التجارية تمثل اتجاه كبير سيستمر في التأثير بشكل عميق على القدرة التنافسية للشركات وحتى البقاء في السوق. يتطلع القادة إلى الاستفادة من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل لإدارة المخاطر المناخية والبيئية، وتحسين أداء الأصول واستخدام الموارد، ودفع عملية إزالة الكربون وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة.

وتواصل شركة ®IBM مسيرتها الخاصة في مجال الاستدامة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وشراء الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثاتثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدام المنتجات والنفايات وإعادة تدويرها، وتقليل سحب المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الحيوي المهم. من خلال دفع عجلة التحسينات المستمرة ووضع أهداف جديدة للاستدامة البيئية في جميع عملياتها، ُيمكن أن تساعدك الريادة البيئية التي تتمتع بها شركة IBM على مدار 30 عامًا في بناء حلول الاستدامة التي تعود بالنفع على عملك وعلامتك التجارية وكوكبنا.

 اقرأ عن ظهور المؤسسة المستدامة
قصص عملاء الاستدامة
تستخدم Sund &Bælt الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) للحفاظ على بعض أكبر البُنى التحتية في العالم وحمايتها، حيث تتوقع تمديد عمر جسر جريت بيلت لمدة 100 عام، مما يساعد في تجنب 750000 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تستخدم شركة Farmer Connect موقع ®IBM Food Trust على سلسلة الكتل لربط مزارعي البن بالمستهلكين لمواصلة خدمتهم بكل شفافية، مما يساعد المستهلكين في دعم الإنتاج المسؤول والمستدام للبن من المزرعة إلى الكوب.
تستخدم شركة Yara International وIBM التقنيات للنهوض بالإنتاج الغذائي المستدام وتمكين المزارعين من خلال معارف وأدوات غير مسبوقة.
للمساعدة في إعداد الدنمارك للانتقال إلى الطاقة المتجددة، يستخدم مشغل نظام النقل Energinet الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكة بشكل أفضل وحساب المخاطر المرتبطة بإيقاف تشغيل المعدات للصيانة.
تسعى خدمة المناخ (TCS) إلى دمج البيانات المناخية في عملية اتخاذ القرار المالي. وعقدت شركة TCS شراكة مع IBM Garage لتوسيع نطاق أعمالها بسرعة لتلبية الطلب المتزايد.
حلول ذات صلة
حلول الاستدامة

سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.

 استكشف حلول الاستدامة
إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

استخدم تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لدمج صوامع البيانات. اكتشف فرصًا جديدة لتضمين الممارسات المستدامة عبر عملياتك وتبسيط عملية إعداد التقارير عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

 استكشف تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستخدام IBM® Envizi™ Suite
تقنية المعلومات المستدامة

حسّن كيفية تخصيص الموارد للتطبيقات في جميع أنحاء النظام البنائي الخاص بك باستخدام منصة IBM® Turbonomic. قم بزيادة الاستفادة وقلل من تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون وحقق عمليات فعالة باستمرار من خلال السماح للتطبيقات باستهلاك ما تحتاجه فقط للعمل.

 استكشف تقنية المعلومات المستدامة باستخدام IBM Turbonomic
إدارة المخاطر المناخية

قِس البصمة البيئية لمنظمتك وراقبها وتنبأ بها وأعد تقارير بشأنها مع توفير معارف في زمن شبه حقيقي لتسريع مبادرات الاستدامة وتقليل التأثير على عمليات عملك وسلسلة التوريد.

 استكشف IBM® Environmental Intelligence Suite
البنية التحتية المرنة والعمليات الذكية

ادمج اعتبارات الاستدامة في عملياتك وأنشئ بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة من خلال إطالة عمرها باستخدام الإدارة الذكية للأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية.

 استكشف IBM® Maximo® Application Suite
سلاسل التوريد المستدامة

قلل من النفايات وتكلفة الخدمة والانبعاثات المتعلقة بالخدمات اللوجستية من خلال تحسين التنفيذ والتسليم باستخدام حلول سلسلة التوريد الموثوقة التي يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمدعومة بسلسلة الكتل، والمبنية على منصة سحابية هجينة مفتوحة.

 استكشف حلول سلسلة التوريد
التزويد بالكهرباء والطاقة وإدارة الانبعاثات

تعزيز كفاءة الشبكة وسلامتها وموثوقيتها وقدرتها على الصمود مع تبسيط الصيانة وتقليل الانقطاعات باستخدام إدارة الأصول الذكية والذكاء المناخي والبيئي المتقدم للطاقة والمرافق.

 استكشف حلول الطاقة ومرفق الخدمة
استراتيجية الاستدامة

يمكن لخبراء IBM Garage للاستدامة مساعدتك في تحديد أهم تحديات الاستدامة وفرصها، وتحديد أولويات الإجراءات الحاسمة، وقياس النتائج مقابل أهداف الأعمال والاستدامة لتحقيق النتائج بسرعة.

 تحدث إلى أحد خبراء الاستراتيجية
الاستدامة في موارد الأعمال أبحاث الاستدامة والمعارف
المخاطر البيئية هي مخاطر أعمال. تعرف على كيفية مساهمة التكنولوجيا في مساعدة الشركات على تقليل تأثيرها على الكوكب.
الاستدامة بوصفها استراتيجية عمل
أصبحت الاستدامة أمرًا محوريًا في استراتيجية الأعمال والعمليات. تعرف على كيفية قيام المنظمات بوضع أهداف واضحة للاستدامة وتحقيقها بما يحقق ميزة تنافسية.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح لك تطبيق Turbonomic من IBM تشغيل التطبيقات بسلاسة واستمرارية وتكلفة في المتناول للمساعدة في تحقيق أداء فعال للتطبيقات مع خفض التكاليف.

 استكشف Turbonomic احجز عرضًا مجانيًا
الاقتباسات
  1. "الاستدامة في نقطة تحول" معهد IBM لقيمة الأعمال، مايو 2021
  2. "تعرف على المستهلكين الذين يقودون التغيير لعام 2020" معارف بحثية، يونيو 2020
  3. "مستقبل معايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة " (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) EY، يونيو 2021
  4. "قد تصل أصول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى 53 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، أي ثلث الأصول المدارة عالميًا" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بلومبرج إنتليجنس، فبراير 2021
  5. "تعرف على المستهلكين الذين يقودون التغيير لعام 2020" معارف بحثية، يونيو 2020
  6. "الاستدامة عند نقطة تحول" معهد IBM لقيمة الأعمال، مايو 2021