ما هي الاستدامة في الأعمال؟

هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها في السعي لتصبح شركة مستدامة حقا:

استعداد العملاء

في حين أن العقلية حول الاستدامة آخذة في التحول، لا يمكن لأي شركة أن تتحمل تكلفة التخلف عن الركب، وقليل منها يستطيع ماليًا أن يكون متقدمًا جدًا في جانب الإقبال على العروض المستدامة. تتطلب المشاركة في إنشاء مستقبل مستدام فهما عميقًا لعملائك ووجود شركاء يتمتعون بالعلاقات والنظم البنائية المناسبة لاصطحابهم في الرحلة.

التكلفة

يتطلب تنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة عادةً استثمارات أولية أعلى. أما على المدى القصير، فغالبًا ما يكون من الأرخص التمسك بالوضع الراهن. ستحتاج بعض المنظمات إلى المساعدة في بناء حالة استثمارية لإظهار كيف سيؤدي الاستثمار الفوري إلى ربحية أكثر ديمومة على المدى الطويل.

القصور الذاتي المنهجي

في حين أن الاستدامة هدف مهم، إلا أنه لا ينظر إليها في كثير من الأحيان على أنها أكثر أهمية من الأولويات الرئيسية الأخرى التي قد توفر ميزات في وقت أقرب. تخطط كثير من الشركات لفترات زمنية مدتها عشر سنوات، لذلك في حين أن التزام عام 2050 جيد، إلا أنه لا يكفي في كثير من الأحيان لدفع الإجراءات الكافية في هذا العقد، من مُنطلق التخطيط. يعود الأمر إلى إعادة صياغة المخاطر كفرص وبناء حالة مفادها أن العمل على الاستدامة الآن ضروري لتحقيق الاستدامة المستقبلية في الأعمال.

نقص الأدوات والرؤى والخبرات

إن عدم الاستعداد لتطوير رؤية واستراتيجية وإطار عمل لاستدامة الشركات يمثل مخاطرة هائلة. قد تفتقر الشركات إلى القدرة على تنفيذ حلول مستدامة أو حتى معرفة من أين تبدأ. تتطور الاستدامة في الأعمال وكذلك في الحلول. تحتاج كل شركة إلى نظام بنائي من شركاء الابتكار لمساعدتهم في إعادة ابتكار عالمهم وخلق مستقبل مستدام.