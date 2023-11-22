ما المقصود بتطوير المنتج؟

تطوير المنتج هو مسعى تعاوني ومتعدد التخصصات. رغم أن تركيبة فريق تطوير المنتج قد تختلف حسب نوع المنتج الجاري تطويره والشركة القائمة عليه، يلعب المتخصصون من أقسام مثل تسويق المنتج، وتصميم المنتج، والهندسة أدوارًا رئيسية في عملية تطوير منتج ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يعقد مديرو المنتج فرقًا متعددة التخصصات ويؤدون أدوارًا مختلفة أخرى في عملية تطوير المنتج.1بينما قد يبدو مديرو المنتج مشابهين لمديري المشاريع، إلا أن مديرو المنتج يميلون إلى العمل على مهام أكثر استراتيجية، في حين يركز مديرو المشاريع أكثر على الجوانب اللوجستية والتكتيكية.2

ويشارك الأطراف المعنية الخارجية أيضًا في تطوير المنتج. ردود فعل العملاء بعد إطلاق المنتج وعلى مدار دورة حياة المنتج تساعد في توجيه وتأثير دورات تطوير المنتج التالية، حيث تقوم فرق تطوير المنتج بتحسين المنتج في نسخ جديدة.