أكاديمية الذكاء الاصطناعي

ذكر المؤلف Arthur C. Clarke في مقولته الشهيرة: "أي تقنية متقدمة بما فيه الكفاية لا يمكن تمييزها عن السحر." ومع ذلك، فالذكاء الاصطناعي ليس سحرًا. بل هو عبارة عن رياضيات وعلوم، وسوف يمس كل جانب من جوانب حياتنا. لنلقِ نظرة على تاريخ الذكاء الاصطناعي ونكتشف ما يخبئه المستقبل للمؤسسات التي تفكر في تبني حلول الذكاء الاصطناعي.