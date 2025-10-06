المزيد من التخزين، بتكلفة أقل. بدءًا من 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا لفترة محدودة على خدمة Cloud Object Storage. لا حاجة إلى إدخال كود.

احصل على خصم يصل إلى 60% على ملفات تعريف Virtual Servers for VPC الجديدة التي نوفرها عند استخدام كود "BUYVPC" عند الدفع. العرض الترويجي صالح للعملاء الجُدُد لمدة 12 شهرًا. ينتهي العرض في 28 يناير 2026.

وفِّر 70٪ على خوادم Mass Storage Servers مختارة، مثل معالجات Intel Xeon 6416 مع إمكانية الاختيار من بين 24 أو 32 أو 36 نواة. استخدم كود الخصم STOREMORE عند إتمام عملية الشراء. يسري العرض للعملاء الجدد في خوادم Mass Storage. ينتهي كود الخصم في 31 ديسمبر 2025.

حوافز مالية من أجل VMware Cloud Foundation على IBM Cloud

عرضان رائعان: 1. احصل على خصم يصل إلى 50% على عقد مدته سنة أو 3 سنوات على VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. انقل أحمال تشغيل VMware لديك إلى VMware Cloud Foundation على IBM Cloud مع ما يصل إلى مئتي ألف دولار أمريكي في أرصدة النقل.