هي منصة سحابية للمؤسسات مصمَّمة للصناعات الأكثر تنظيمًا، وتقدم هذه المنصة تقنيات سحابية على قدر عالٍ من المرونة، والكفاءة، والأمن، والامتثال.
عروض خدمات متميزة للعملاء من المؤسسات
"أكثر سحابة من السحابات التي استخدمناها موثوقية على مستوى العالم" - Robert Green، الرئيس التنفيذي لشركة Dizzion
حسّن منطقة استضافة أحمال التشغيل عبر x86 وPower وIBM SaaS على IBM Cloud
توفير بنسبة 90% في التكاليف لمنصة السحابة الهجينة التابعة للرئيس التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM عند استضافة أعباء العمل المعبأة في حاويات مقارنةً بالاستضافة التقليدية.
سحابة المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مزودة بالأمان والامتثال لتوفير الأداء والمرونة على نطاق واسع
2.7 مليون نقطة بيانات في ثوانٍ - يحصل المشجعون على الرؤى فورًا وبأمان في بطولة Wimbledon
نقل أعباء العمل إلى أي مكان تريده دون الحاجة إلى عقود كبيرة للحصول على أسعار مميزة
دون التزامات كبيرة - مستويات التزام منخفضة وخصومات قياسية أعلى
تمكّنك منصة IBM Cloud من توسيع النطاق بسلاسة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
روّاد الصناعات يثقون في IBM Cloud
سِر في رحلتك نحو التحوّل بخُطى سريعة وقلِّل ما تواجهه من مخاطر من خلال أدوات IBM وخبرائها الذين يدفعون عجلة العمل المرتبط بتحقيق أهداف عملك وبمنطقة وصول تقنيات السحابة الهجينة الملائمة للغرض.