ستتمكن من الاستفادة بشكل مجاني من أكثر من 40 خدمة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات IBM Watson® APIs.
احصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي عند تسجيل الاشتراك. رصيد صالح لمدة 30 يومًا
يمكنك الاستفادة من 350 منتجًا أو أكثر بأسعار مخفّضة من خلال خيار الدفع حسب الاستخدام (PayGo) باستخدام حساب "الاستخدام الملتزم" أو ترقية الاشتراك.
يتوفر عدد كبير من حلول التسعير اقتصادية التكلفة التي تلبي متطلباتك. يمكنك الاطلاع على كل حلول التسعير في IBM Cloud.
يمكنك الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل، بما في ذلك جميع خطط التسعير من الفئتين المجانية، والخفيفة.وادفع مقابل الخدمات القابلة للفوترة والالتزامات الشهرية فقط. لا توجد التزامات طويلة الأجل.
التزِم بإنفاق مبلغ معين على IBM Cloud واحصل على تخفيضات في المنصة. مع العلم بأنه ستتم محاسبتك شهريًا بناءً على استخدامك، وستواصل الحصول على تخفيضات بعد الوصول إلى المبلغ الذي التزمت به.
احجز سعة مقدمًا للحصول على أسعار مخفَّضة لمدة سنة أو 3 سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه ستتم محاسبتك شهريًا نظير السعة، وهي مضمونة ولا تتطلب أي دفع مقدمًا.
احصل على تخفيضات على مستوى المنصة وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.
أفادت تقارير بأن IBM Cloud كانت لديها أقل الأسعار في 67 سيناريو، وبهذا تتفوق على شركة Microsoft وشركة Google وشركة AWS.
حقِّق قيمة أكبر بمرتين ونصف باستخدام نهج التقنيات السحابية الهجينة.
بفضل وجود أكثر من 60 مركزًا للبيانات في 6 قارات، يمكن أن تساعدك IBM على النمو من دون التأثير في تجربة المستخدم.
حلول الدفع لتحقيق المواءمة بين ميزانيتك وأهدافك.
إذا لم تكن الإجابة عن سؤالك موجودة هنا، فابحث في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بفوترة واستخدام IBM Cloud™ أو اطرح سؤالًا في منتدى Stack Overflow (الرابط موجود خارج ®ibm.com).
يمكنك البناء والنشر باستخدام أي خدمة للخطة الخفيفة Lite دون أي تكلفة على الإطلاق، ويمكنك الاستفادة من الخدمات من خلال الخطط المجانية Free التي تقدم مخصصات مجانية شهرية.
نعم. تُستخدم معلومات الفوترة ومعلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك لأغراض أمن الحساب والتحقق عندما تسجل حسابك. تمّ إعداد حسابك بنظام الدفع حسب الاستخدام، ويمكنك الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل، بما في ذلك كل خطط Free وLite. كما ستحصل على رصيد بمبلغ 200 دولار أمريكي لمساعدتك على البدء، ويمكن استخدام هذا الرصيد في منتجات IBM Cloud في أول 30 يومًا. وهنا تدفع مقابل الخدمات القابلة للفوترة التي تستخدمها فقط بدون عقود أو التزامات طويلة الأجل.
ستحصل على مزايا عديدة منها الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل الذي يتضمن الخدمات الجاهزة للإنتاج، ومنها خدمات Kubernetes والبنية التحتية و®IBM Watson. كما يمكنك استخدام كل خطط خدمة Free، وليس المخصَّصة على أنها خطط Lite فقط.
يحصل الجميع على دعم أساسي مجاني، والذي يتضمن مستنداتنا ومنتدى مجتمع Stack Overflow الخاضع للمراقبة والقدرة على إنشاء حالات الدعم. أمّا إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي، فيمكنك شراء خطة الدعم المتقدم أو المميَّز.
تختلف أسعار الخدمات حسب الخطة. وتتميز خدمات خطة Lite بأنها مجانية دائمًا. ويتم احتساب رسوم الخدمات القابلة للفوترة إما بفواتير شهرية ثابتة، أو حسب الاستخدام.
يمكنك الاختيار بين الاشتراك في حساب مرن للدفع حسب الاستخدام، حيث تتم محاسبتك شهريًا مقابل الحوسبة والخدمات التي تستخدمها، وحساب اشتراك حيث ستحصل على أسعار مخفّضة مقابل الالتزام بإنفاق مبلغ معين.
ابدأ مجانًا بالرصيد الذي نقدمه لك والذي تبلغ قيمته 200 دولار أمريكي.