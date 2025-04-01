نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك
IBM Power Virtual Server هو مجموعة من خوادم IBM Power الافتراضية القابلة للتكوين ومتعددة المستأجرين مع إمكانية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.
توسيع نطاق اعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات موقع العميل المتوفرة في IBM Power Virtual Servers.
وسِّع نطاق أحمال التشغيل واستفِد من فواتير الدفع حسب الاستخدام لإدارة التكاليف.
أضف سعةً إلى بنيتك التحتية على Power عند الطلب في غضون دقائق. إدارة محلية أو خارج أماكن العمل.
تمكَّن من العمل على المهام غير الإنتاجية والبيئات الإنتاجية في وقت واحد. استخدِم الأجهزة الظاهرية للمساعدة على حل المشكلات بشكل أسرع.
يمكنك نقل أحمال التشغيل وإدارتها بسلاسة عبر البيئات السحابية والبيئات المحلية.
تمكَّن من الاتصال بالخدمات لتحويل نماذج الأعمال، بما في ذلك أحمال تشغيل شبكة الويب وعمليات التطوير و IBM Db2.
يمكنك تحسين عملية اتخاذ القرار وبناء التطبيقات المعرفية من خلال ربط أحمال التشغيل بنظام IBM Watson.
يمكنك تسريع تحديث سحابة SAP HANA و S/4HANA من خلال ترحيل "مماثل" من البيئة المحلية على Power إلى سحابة متوافقة مع RISE.
يوفِّر IBM Power Virtual Server أساسًا لنشر أحمال تشغيل Oracle Database وأحمال تشغيل التطبيقات. تتكون بيئة IBM Power Virtual Server من التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) وخوادم Power و PowerVM Hypervisor، وأنظمة التشغيل AIX المعتمدة لقواعد بيانات Oracle DB، بما في ذلك مجموعات التطبيقات الحقيقية (RAC).
احصل على قيمة أكبر من التقنية المتقدمة مع عدد أقل من الموارد وموثوقية أعلى مع IBM i. يُتيح نشر IBM i على Power Virtual Servers للعملاء تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) وتعزيز المرونة من خلال استهلاك النفقات التشغيلية.
حافظ على استمرارية أعمالك باستخدام حلول موثوق بها لتجاوز الأعطال، بما في ذلك النسخ الاحتياطي، والتوافر العالي، والتعافي من الكوارث. وقلِّل النفقات الرأسمالية وتعقيدات التخطيط واحتياجات السعة الإضافية.
تمكَّن من الوصول إلى أكثر من 190 خدمة من خدمات IBM Cloud، مع واجهة برمجة التطبيقات المتكاملة مع سحابة تتكامل بسهولة مع الأدوات الموجودة. انتقِل من شراء الحد الأقصى من السعة إلى شراء سعة عند الطلب وحسب الحاجة.
تمكَّن من تحسين مركز البيانات في مؤسستك لتحقيق نمو أسرع وتوسُّع عالمي من خلال المواءمة مع الهياكل المعتمدة والحفاظ على دعم موردي البرامج المستقلين. وفي الوقت نفسه، يمكنك تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين جودة الخدمات من خلال تحسين أوقات الاستجابة ونظام الفوترة المرن القائم على الدفع حسب الاستخدام.
تعتمد Iptor على IBM Power Virtual Servers لدعم تخطيط موارد المؤسسات للعاملين عن بُعد.
يقوم مستشفى جامعة فوكوي بتجديد نظامه الطبي باستخدام IBM Cloud.
نقلت Ricoh USA أحمال تشغيل إحدى شركات التأمين الرائدة إلى IBM Power Virtual Server.
يوضح هذا الفيديو التوضيحي كيف يمكنك توصيل خادم IBM Power Virtual Server وwatsonx.ai لبدء رحلة الذكاء الاصطناعي.
اكتشف القدرات المحسّنة لـ IBM Power Virtual Server مع طرح IBM Power Virtual Server Private Cloud.
تحوُّل IBM Power Virtual Server إلى منصة حوسبة شاملة من الجيل التالي، توفر اتساقًا سلسًا في مجموعة التقنيات عبر البيئات السحابية والمحلية.
يساعد IBM Power Virtual Server المؤسسات من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتوسع وآمنة لتنفيذ أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الانتقال من البيئات المحلية إلى السحابية.
تمكَّن من توسيع نطاق تبني البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Power Virtual Servers لتعزيز الميزة التنافسية.
تعرَّف كيف يمكنك تحويل أنظمة Power الخاصة بك من حالة الجمود إلى الحركة بمساعدة خبراء GlassHouse Systems و Kochasoft.
تعرَّف على IBM Power Virtual Servers وقدراته التخزينية، بما في ذلك اللقطات والنُسخ وخدمات التكرار العالمية، وغيرها الكثير – لتتمكن في النهاية من الاستفادة من مزايا البيئة السحابية مع الحفاظ على قدرات التخزين المألوفة التي تستفيد منها في البيئة المحلية اليوم!
يناقش الخبراء من IBM و FNTS و T.S.P مجموعة IBM Power Virtual Server وقدراتها التحويلية، والكيفية التي تستفيد من خلالها الشركات العالمية الرائدة في تحقيق نتائج للأعمال.
يساعد IBM Power Virtual Server المؤسسات من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتوسع وآمنة لتنفيذ أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الانتقال من البيئات المحلية إلى السحابية.
تعرَّف على كيفية تحقيق الأمان والامتثال عبر البيئات السحابية الهجينة وأعباء العمل ذات المهام الحساسة بشكل متكامل باستخدام IBM Power Virtual Server وخدمات الأمان في IBM Cloud.
اكتسب فهمًا شاملًا لهذا الحل السحابي وقدراته الحاسوبية. تعرَّف على كيفية الاستفادة من السحابة مع الاستمرار في استخدام قدراتك الحاسوبية في بيئتك المحلية الحالية.
¹ يحصل العملاء الجُدُد في IBM Power Virtual Server (PowerVS) الذين يقومون بنشر Power Virtual Server Quickstart على أرصدة سحابية بقيمة 2000 دولار أمريكي، ما يُتيح لهم تجربة IBM Power Virtual Server لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بلا تكلفة. تفضل بزيارة Power Virtual Servers مع منطقة VPC المقصودة وأدخل الرمز الترويجي "POWERVS2000" عند الدفع. يحتاج العملاء الجُدُد إلى نشر PowerVS QuickStart ليكونوا مؤهلين للحصول على أرصدة PowerVS2000. تنطبق الأرصدة على نُسخ Virtual Servers التي تم نشرها في مراكز البيانات غير الأمريكية. العروض الترويجية صالحة للتسجيل حتى نفاد الكمية. لا يمكن دمج العروض مع أي عروض ترويجية أو عروض أخرى. يسري على الطلبات الجديدة فقط.