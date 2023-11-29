لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على ®IBM® Power لنشر أعباء عمل قاعدة بيانات Oracle وتطبيقاتها. يمكن للمؤسسات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، الاستفادة من موثوقية1 وأمان2 Power الرائد في فئته بالإضافة إلى قدراته المتقدمة في الاسترداد والشفاء الذاتي والتشخيص والمصممة لتقليل فترة تعطل التطبيق.
استكشف قصص نجاح عملائنا لمعرفة كيفية تعاوننا معهم لتحسين نتائج مؤسساتهم: Sicredi، وTNPL، وNTT DATA Business Solutions Poland، وDatavision، وCopel.
تحافظ IBM Power و®AIX على أحمال تشغيل Oracle الحساسة الخاصة بك محمية ومتاحة مع تقليل التكاليف.2
قم بنشر نظام تشغيل "جاهز للسحابة" تلقائيًا قادر على تلبية جميع متطلبات السحابة الخاصة بالمؤسسات باستخدام IBM PowerVC.
تدعم IBM Power أحمال التشغيل الأكثر تطلبًا وتوفر 99.999% من الموثوقية للحفاظ على أقصى قدر من التوافر.1
من خلال الاستفادة من إمكانية تقسيم الأجهزة المنطقية (LPAR) وديناميكية تقسيم الأجهزة المنطقية (DLPAR) على خوادم Power، يمكن للعملاء الاكتفاء بترخيص نوى معالجات Power المتاحة لتشغيل برامج Oracle.
تحسين إمكانية الإدارة وإمكانية التوسع وضمان نتائج متسقة وقابلة للتكرار من خلال الاستفادة من مجموعة الأتمتة المحسّنة والموسعة الخاصة بنا لأحمال تشغيل Oracle، والمبنية على Ansible.
استفِد من الأمان الشامل في Power مع ميزات مثل التمهيد الموثوق به، وتشفير الذاكرة الرئيسية، والتحقق من ملفات نظام التشغيل أثناء التشغيل، والتحكم في الوصول والتنفيذ بناءً على الأدوار باستخدام PowerSC.